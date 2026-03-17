Archivan la investigación contra Ana Millán (PP) al no quedar acreditados delitos en su etapa en Arroyomolinos

Archivo - La vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, Ana Millán Arroyo, durante la primera sesión del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, ha archivado la causa abierta a la exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a supuestos contratos irregulares en la época en la que era concejal.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones. Con esta resolución cabe interponer recurso de reforma y de apelación.

Conforme a la posición de la Fiscalía, la jueza esgrime que procede acordar el sobreseimiento provisional respecto de los investigados Millán Arroyo y Francisco Roselló "al no quedar acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

"De las diligencias practicadas no ha quedado acreditado la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho ni de tráfico de influencias ni fraude contra la Administración Pública", recoge la resolución.

La magistrada concluye que no existe indicio "de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran de algún modo del hecho de que la investigada fuera concejal en ese momento".

El archivo llega después de que la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada solicitara el sobreseimiento al no quedar "debidamente" acreditados los delitos investigados.

La investigación judicial contra la 'popular' arrancó tras denuncias de irregularidades en contratos municipales con un empresario, que también incluían presuntos pagos a la vivienda de Millán y contratos a su entorno familiar, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Dicho informe de la Guardia Civil detallaba que en base al análisis se extraía que "por el Consistorio se adjudicaron nueve contratos --siete mayores y dos menores-- a varias de las empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011".

NO QUEDAN ACREDITADOS LOS HECHOS

La fiscal esgrimía que "de las diligencias practicadas no ha quedado acreditado que Ana Belén Millán hubiese recibido ingresos por parte de Roselló por su condición de concejal ni su conexión con una actividad de ella en el ejercicio de su cargo".

Así, exponía que no está demostrado que estos ingresos de origen desconocido fueran ingresos realizados por Roselló, "habiendo justificado la investigada la mayor parte de los ingresos en efectivo de origen desconocido en sus cuentas corrientes y con respecto a los ingresos en efectivo de origen desconocido que según el informe de 8 de abril de 2024 de la Unidad Central Operativa ascenderían a 42.650 euros entre los años 2008 y 2014".

Según la fiscal, la única sospecha era la coincidencia temporal entre el inicio de los ingresos de Ana Millán y pagos realizados a su pareja y hermana por empresas vinculadas a Roselló.

Sin embargo, señalaba, que dichos ingresos correspondían a rendimientos por trabajos efectivamente realizados o al alquiler con opción de compra de un ático, sin que se acreditara "influencia" de Millán para beneficiar a las empresas vinculadas a Roselló ni la existencia de trato de favor por su condición de concejal del Ayuntamiento de Arroyomolinos.