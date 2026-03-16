Asaja prevé una producción de aceite de oliva menor de lo esperado mientras suben los costes de producción

Archivo - Imágenes de campos de olivos en las sierras andaluzas - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sectorial de aceite de oliva y aceituna de Asaja ha advertido de que la producción final será inferior a las estimaciones iniciales de campaña por las lluvias y fuertes vientos de enero y febrero, y el aumento de los costes de producción derivados del encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha precisado que el tren de borrascas registrado en los primeros meses del año ha provocado complicaciones en las labores de recolección, especialmente en Andalucía.

Así, las intensas precipitaciones, acompañadas en ocasiones de vientos fuertes, han causado la caída de una parte significativa de la aceituna aún sin cosechar, con pérdidas notables de fruto en el suelo y una consiguiente depreciación del producto.

A esta situación se suma la falta de mano de obra en determinadas zonas, lo que ha impedido recoger parte de la aceituna caída, reduciendo así el volumen final de producción.

En la actualidad, la campaña se encuentra prácticamente finalizada: las almazaras de Castilla-La Mancha, Levante y Extremadura ya han cerrado, mientras que en la mayoría de las provincias andaluzas solo quedan pequeños lotes pendientes de recogida.

Según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, la producción acumulada hasta febrero asciende a 1.193.766,59 toneladas, frente a las 1.391.019 toneladas registradas en el mismo periodo de la campaña anterior, lo que representa una reducción del 14%.

Pese a este descenso, Asaja destaca que las salidas de aceite de oliva desde las almazaras mantienen un buen ritmo, con un total acumulado de 624.016 toneladas. Las existencias a 28 de febrero se sitúan en 974.469,6 toneladas, de las cuales 738.954,9 se encuentran en manos de las almazaras, 227.423,4 en la industria envasadora y 8.091,3 en el Patrimonio Comunal Olivarero. Si se mantiene el nivel actual de salidas, el enlace con la próxima campaña será mínimo.

No obstante, la organización agraria ha mostrado su sorpresa por la tendencia a la baja de los precios del aceite de oliva registrada durante las tres últimas semanas, una evolución que considera "difícil de comprender" dado el contexto de menor oferta y buen ritmo de comercialización.

La organización agraria ha alertado también de la escalada de costes que afrontan los agricultores, derivada del incremento del precio del gasóleo y los fertilizantes en plena etapa de preparación del olivar y de abonado.

De esta forma, vincula esta subida a la situación geopolítica internacional, marcada por el conflicto en Oriente Medio, y advierte de que supondrá un "aumento significativo" de los costes de producción en un momento clave del calendario agronómico.