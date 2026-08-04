Almería proyecta un área para autocaravanas junto al Parque del Andarax con tres zonas y más de 4.000 metros cuadrados

Plano de las tres zonas proyectadas para el estacionamiento de autocaravanas junto al Parque del Andarax, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería proyecta la creación de un área específica para autocaravanas y vehículos asimilados junto al Parque Periurbano del Andarax, donde se adecuarán tres zonas de estacionamiento con una superficie total de 4.096 metros cuadrados.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la mercantil Ingeniería Atecsur, S.L. el contrato menor para redactar el proyecto por un importe de 7.234,26 euros, lo que supone el inicio de la fase técnica previa a la ejecución de la actuación.

El ámbito comprende tres áreas diferenciadas de 1.358, 1.382 y 1.356 metros cuadrados, respectivamente, situadas en el entorno del Parque del Andarax, en la zona este de la ciudad y junto al río.

El documento técnico recogerá la memoria justificativa, los estudios técnicos, los planos, el presupuesto y las infraestructuras necesarias para prestar el servicio, entre ellas zonas de vaciado de aguas, suministro de agua potable, puntos eléctricos, sistemas de control de accesos, videovigilancia, instalaciones y mobiliario urbano, además de las correspondientes medidas de accesibilidad e integración ambiental.

La concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha destacado que "con esta actuación seguimos planificando una ciudad más ordenada, preparada para responder a nuevas formas de movilidad y de turismo, ofreciendo espacios adecuados para las autocaravanas y evitando usos inadecuados del espacio público".

La edil ha subrayado que "Almería recibe cada vez más visitantes que viajan en este tipo de vehículos y debemos ofrecerles alternativas que compatibilicen la actividad turística con la convivencia ciudadana, la seguridad vial y el respeto al entorno urbano y medioambiental".

García Lorca ha recordado que la iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de movilidad y ordenación del espacio público, "apostando por soluciones que den respuesta a una demanda creciente y que permitan compatibilizar el desarrollo turístico con el bienestar de los vecinos".

NUEVA ORDENANZA DE MOVILIDAD

La responsable municipal ha señalado que el Ayuntamiento continúa con la tramitación de la nueva Ordenanza de Movilidad, cuya aprobación inicial tuvo lugar en el Pleno celebrado el pasado mes de febrero y que sigue su procedimiento administrativo hasta la aprobación definitiva.

Entre las principales novedades del texto figura la incorporación, por primera vez, de una regulación específica para las autocaravanas, con criterios sobre estacionamiento, permanencia y utilización del espacio público, así como una nueva señalización adaptada a los principios de seguridad vial, accesibilidad y convivencia urbana.

"Queremos ofrecer seguridad jurídica tanto a los usuarios como al resto de ciudadanos, estableciendo unas normas claras que permitan compatibilizar el uso de estos vehículos con una ocupación responsable del espacio público", ha señalado García Lorca.

Asimismo, ha insistido en que "la futura ordenanza y la creación de este nuevo espacio específico forman parte de una misma estrategia para seguir modernizando la movilidad en la ciudad y adaptarla a las nuevas necesidades".

AYUDAS SOCIALES

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de más de 100.000 euros a diferentes proyectos sociales y de emprendimiento, entre ellos el 'XIII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro', que organiza la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca, y el proyecto 'Conectando emprendimiento', de la Asociación Jóvenes Empresarios de Almería.

Las ayudas también se han destinado a la Fundación Banco de Alimentos, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl-La Milagrosa y la atención económica a familias con menores necesitadas socialmente y en situaciones de emergencia social.