Fernández-Pacheco sitúa a Almería "más cerca que nunca del poder institucional en Andalucía"

Archivo - El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios en una imagen de archivo. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que Almería está "más cerca que nunca de las decisiones" y del "poder institucional en Andalucía" tras los últimos cambios en la estructura del Ejecutivo autonómico y los nombramientos de los delegados territoriales en la provincia.

En declaraciones a los medios antes de la toma de posesión de Julia Ibáñez como alcaldesa de El Ejido (Almería), Fernández-Pacheco ha resaltado el "peso específico" de la provincia en el Gobierno andaluz, con su presencia y la de la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el Consejo de Gobierno, además de los hasta 25 almerienses que ocupan responsabilidades en "la práctica totalidad" de las consejerías.

A su juicio, esta representación se refleja en que la provincia "siempre está presente" a la hora de priorizar las inversiones que Almería ha reclamado "desde hace tanto tiempo" y también debe trasladarse a la estructura territorial de la Junta.

En este sentido, ha señalado como cambio "más significativo" el nombramiento de Francisco Góngora como delegado del Gobierno andaluz en Almería y ha valorado el regreso de Aránzazu Martín a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que ya dirigió durante la primera legislatura de Juanma Moreno.

"Ella conoce el sector, conoce a los interlocutores, es una gran profesional y allí donde ha estado siempre lo ha demostrado con creces", ha afirmado sobre Martín, quien ha relevado a Antonio Mena tras haber ejercido como máxima representante de la Junta en la provincia.

Fernández-Pacheco también ha destacado la preparación de Carmen María Jiménez, nombrada delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en sustitución de Francisco Alonso Martínez, y ha recordado que la nueva responsable territorial ha desarrollado su labor docente y directiva en El Ejido y ha asumido responsabilidades en la asociación de directores provinciales.

El consejero ha enmarcado la continuidad de los responsables de las otras siete delegaciones territoriales en un proceso de "normalidad absoluta" y ha asegurado que el PP de Almería cuenta con "un equipazo de profesionales" y "muchas personas capacitadas" para ocupar estos cargos. "Estoy convencido de que va a ser una gran legislatura para nuestra provincia", ha concluido.