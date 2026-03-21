Almería será sede del VIII Congreso de Arqueología Medieval de España y Portugal

El Concejal De Turismo Y Promoción De La Ciudad, Joaquín Pérez De La Blanca; La Vicepresidenta De La Asociación Española De Arqueología Medieval (AEAM), Elena Salinas; Y La Directora Del Yacimiento Arqueológico, Belén Alemán. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Almería acogerá, por vez primera, desde el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre, el Congreso de Arqueología Medieval de España y Portugal, el cual llega a su octava edición.

En concreto, será el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí el que actúe como sede de esta cita tan importante organizada por la Asociación Española de Arqueología Medieval (AEAM) con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Almería.

El concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado este encuentro que reunirá a los mayores expertos de arqueología medieval de todo el país y también de Portugal, en una cita "que será un foro abierto a la pluralidad de enfoques, perspectivas y metodologías que caracterizan la investigación arqueológica actual".

El congreso "servirá para reflexionar sobre los avances más recientes en el conocimiento del pasado medieval peninsular y para fomentar el intercambio entre investigadores, profesionales e instituciones dedicadas al estudio, la conservación y la difusión del patrimonio arqueológico", ha señalado Pérez de la Blanca.

Además de toda la programación del congreso, "serán cuatro días en los que los participantes también podrán disfrutar de la oferta cultural de la ciudad, la oferta museística, la oferta gastronómica e incluso nuestra oferta de ocio", ha resaltado el edil.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Española de Arqueología Medieval (AEAM), Elena Salinas, ha agradecido "al Ayuntamiento por colaborar en esta magnífica iniciativa que se celebrará aquí, siendo la primera sede en Andalucía".

Ha explicado que "este congreso se celebrará en un marco incomparable como es este Barrio Andalusí, una verdadera joya en Almería" y ha asegurado que "la respuesta es muy positiva, por ahora hemos recibido casi un centenar de propuestas de un alto nivel científico, con investigadores portugueses, españoles y de otros países europeos; algo que nos augura que será un grandísimo congreso".

Además, la directora del Yacimiento Arqueológico, Belén Alemán, ha agradecido "a la Asociación Española de Arqueología Medieval por pensar en nosotros para celebrar este octavo congreso, el primero que se celebra en la comunidad autónoma andaluza".

BLOQUES TEMÁTICOS

Con el fin de estructurar las sesiones y favorecer la participación interdisciplinar, la organización ha propuesto articular las contribuciones en torno a bloques. En concreto, Arqueología Medieval en Almería, destinado a coger estudios y proyectos desarrollados en el territorio almeriense, entendido en sentido amplio. Pretende fomentar la participación de la comunidad científica local.

Otro bloque es métodos y técnicas de investigación y difusión en Arqueología Medieval, con herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la aplicación de la arqueometría o el uso de bases de datos; los cuales se han consolidado como parte esencial del trabajo arqueológico.

Asimismo, minorías e identidades, dedicado al estudio de las comunidades históricamente perseguidas, marginadas o aminoradas en contextos medievales.

Otro de los bloques es últimos descubrimientos o hallazgos recientes, para la presentación de novedades procedentes de excavaciones, prospecciones o estudios de materiales que aporten información inédita sobre contextos, yacimientos o conjuntos arqueológicos.