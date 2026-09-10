El Almería Western Film Festival concederá su premio 'Leone in Memoriam' a título póstumo al actor Eli Wallach

El actor Eli Wallach. - AWFF

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Almería Western Film Festival (AWFF) concederá el Premio 'Leone in Memoriam' 2026 a título póstumo al actor norteamericano Eli Wallach (1915-2014), en reconocimiento a su extraordinaria contribución al género wéstern.

En especial, el galardón distingue su magnífica interpretación de Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez, 'el Feo', antihéroe por excelencia del cine posmoderno, y que el director Quentin Tarantino ha reivindicado como "el verdadero motor narrativo y emocional de la obra magna de Leone".

Según ha recordado la organización en una nota, muchas de las escenas del film se rodaron en el actual MiniHollywood Oasys, el poblado de Tabernas (Almería) en el que se llevará a cabo la entrega del premio.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el viernes 9 de octubre, a las 19,00 horas, en el cementerio de MiniHollywood Oasys. El premio será recogido por la actriz Roberta Wallach, hija del actor, que viajará desde Estados Unidos para participar en el homenaje y honrar la memoria de su padre.

El acto culminará al atardecer con un entierro simbólico y el descubrimiento de una lápida conmemorativa que se incorporará al panteón de leyendas del wéstern europeo, junto a las dedicadas a Sergio Leone, Ennio Morricone, Tomás Milián, Gian Maria Volonté, Fernando Sancho, Bud Spencer, Carlo Simi, George Hilton, Sergio Sollima, y Joaquín y Rafael Romero Marchent.

El reconocimiento formará parte de la 16 edición del festival, que se celebrará del 8 al 12 de octubre. Este será uno de los actos centrales de la conmemoración del 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo', la obra maestra de Sergio Leone rodada en gran parte en el Desierto de Tabernas, convertido desde entonces en un escenario universal del 'spaghetti western'.

Nacido en Brooklyn (Nueva York) en 1915, Eli Wallach desarrolló una carrera de más de seis décadas en el cine, el teatro y la televisión. Aunque participó en películas fundamentales como 'Los siete magníficos', 'Baby Doll' o 'El padrino. Parte III', fue su interpretación de 'Tuco' en 'El bueno, el feo y el malo' (1966) la que lo convirtió en una leyenda del género.

Su trabajo contribuyó decisivamente a consolidar el 'spaghetti western' como un fenómeno cinematográfico de alcance internacional, y a proyectar los paisajes de Almería en la gran pantalla.

60 ANIVERSARIO DE LA PELÍCULA

Con motivo del 60 aniversario de la película, AWFF ha organizado varias actividades dentro de la Sección Wéstern Classic. El jueves 8 de octubre el historiador, escritor y divulgador británico Sir Christopher Frayling presentará la monografía oficial 'Sergio Leone by himself'.

Tras la Gala de inauguración del Festival, a las 22,00 horas, se proyectará 'El bueno, el feo y el malo' ('Il buono, il brutto, il cattivo', Sergio Leone, 1966) en el Teatro de Tabernas.

Las actividades continuarán durante la jornada siguiente, viernes 9 de octubre, en MiniHollywood Oasys: a las 16,00 horas se presentará y firmará el libro del 60 aniversario de la película, escrito por Anita Haas y Carlos Aguilar; a las 17,30 horas comenzará una mesa redonda sobre la película, su rodaje en el Desierto de Tabernas y su legado cinematográfico en el cine posmoderno y contemporáneo, con la presencia de los principales biógrafos de Sergio Leone (Sir Christopher Frayling, Carlos Aguilar y José Enrique Martínez) y de Eli Wallach (Anita Haas).

La mesa redonda será moderada por el periodista almeriense Evaristo Martínez, y también contará con Roberta Wallach y Joseba del Valle, en representación de la Asociación Sad Hill.

Posteriormente, comenzará el acto homenaje del 'Premio in Memoriam', con la recreación de una escena de la película en los exteriores del poblado, la interpretación en directo de la célebre banda sonora de Ennio Morricone a cargo de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada, y finalmente, la entrega del premio. El homenaje estará presentado por el periodista almeriense Diego Martínez.

A las 19,00 horas, se proyectará la película documental 'El mudo, el cojo y el ciego' (Christian Canderan, Italia), dentro de la Sección Panorama. Es un retrato etnográfico que, en clave de humor y poesía, conecta la herencia de 'El bueno, el feo y el malo' con la identidad rural y la discapacidad.

Con este reconocimiento, el Almería Western Film Festival reafirma su compromiso con la preservación del legado del wéstern y reivindica el papel de Tabernas y su desierto como el gran plató natural donde nació una de las películas más influyentes de la historia del cine.