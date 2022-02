Alonso (Vox) reprocha a Moreno que "presuma" de atención primaria "cuando funciona igual de mal que con el PSOE"

ALMERÍA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "presuma" de que la atención primaria "funciona extraordinariamente bien" cuando "lo cierto es que "funciona igual de mal que lo hacía con el PSOE".

En declaraciones a los medios en el Centro Periférico de Especialidades Bola Azul, en Almería, Vox ha achacado la situación de "precariedad laboral" de los sanitarios de Andalucía, "que repercute de manera directa sobre la población", al ejecutivo y a los sindicatos.

"El motivo no es otro que PP y Ciudadanos están aplicando las mismas políticas nefastas", ha dicho para recordar que Moreno "ha incumplido" el acuerdo presupuestario firmado con Vox en el que se comprometía "a hacer un estudio pormenorizado de cuáles eran los salarios reales que se estaban pagando a los profesionales sanitarios".

Alonso ha indicado que es "otro incumplimiento más" ya que "ese estudio no se ha realizado y seguimos abusando de la contratación temporal".

Asimismo, se ha preguntado "dónde está la dotación del personal sanitario para esos centros de salud y hospitales de los que Juanma Moreno, paseándose por toda Andalucía, presume de poner una primera piedra".

"¿Por qué no se dota a los centros de salud y hospitales actuales de los medios necesarios y por qué no se acaba con la precariedad laboral de los profesionales sanitarios?", ha criticado para acusar al líder del gobierno andaluz de "mentir" cuando dice que "ya no se puede hablar de temporalidad de la sanidad andaluza".

Ha señalado, en esta línea, que el sector sanitario denuncia que hay médicos "que se le están haciendo contratos día a día y eso es un auténtico disparate y un claro ejemplo de precariedad laboral".

Para concluir, el parlamentario almeriense ha confirmado que Vox no acudirá a la manifestación convocada por los sindicatos UGT y CCOO "al ser sindicatos que no se preocupan de la situación laboral del personal sanitario".

"Vox siempre estará al lado de los ciudadanos en todo lo que tenga que ver con la mejora de la atención sanitaria. Hay sindicatos que sí se han preocupado, pero otros, como UGT y CCOO, llevan 40 años negociando convenios y han sido incapaces de acabar con la precariedad laboral de los sanitarios en Andalucía", ha finalizado.