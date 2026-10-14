Anabel Mateos encabeza la lista del PSOE de Almería al Congreso y José María Martín lo harán en la del Senado

Comité Federal del PSOE en Almería - PSOE

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almería ha aprobado en el Comité Provincial, celebrado este miércoles, sus candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que encabezará en el Congreso la adjunta a la secretaría de Organización del PSOE, Anabel Mateos, mientras que el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, será el número uno al Senado.

Las candidaturas deberán ser aprobadas definitivamente por el Comité Federal del PSOE, según han informado los socialistas almerienses en una nota.

Así, el dirigente socialista ha defendido que los almerienses "tendrán la oportunidad de elegir entre seguir conquistando derechos y consolidar los avances alcanzados en los últimos años o, por el contrario, retroceder con la derecha y la ultraderecha".

Martín ha apelado a la mayoría social progresista de la provincia para seguir construyendo un país que, a su juicio, se ha convertido en un referente internacional en igualdad y oportunidades. Asimismo, ha insistido en la importancia de la participación y ha advertido de las consecuencias que puede tener la dispersión del voto.