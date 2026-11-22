Ganadores del I Concurso Internacional de Construcción de Guitarra Española 'Ciudad de Almería' - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El maestro guitarrero Ángel Gómez de Guillén se ha proclamado ganador de la primera edición del Concurso Internacional de Construcción de Guitarra Española 'Ciudad de Almería', cuya gala final se celebró en la tarde del pasado sábado, 21 de noviembre, en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres.

Según ha explicado en una nota el Ayuntamiento de Almería, el certamen, impulsado por el Área de Cultura, Tradiciones y Museos, nace con el propósito de "reivindicar la vinculación histórica de la ciudad con este instrumento y reconocer la excelencia artesanal de quienes mantienen vivo el legado del almeriense Antonio de Torres, figura fundamental en la evolución de la guitarra española moderna".

La entrega de premios constituyó uno de los "principales acontecimientos" de la programación organizada por el Consistorio con motivo del Día Internacional del Flamenco, que se conmemora cada 16 de noviembre y cuya celebración en Almería se ha trasladado este año al viernes 20 y sábado 21, con dos jornadas dedicadas al cante, el baile y la guitarra.

En este sentido, el concurso ha contado en su primera edición con la participación de cerca de una veintena de maestros guitarreros y más de 30 instrumentos presentados, de los que han sido seleccionadas cinco guitarras finalistas. Así, un jurado integrado por destacadas personalidades del mundo de la música y la guitarra, entre ellas Tomatito y Juan Carmona, ha sido el encargado de valorar los instrumentos y decidir los galardones.

El primer premio, dotado con 4.000 euros, ha recaído en Ángel Gómez de Guillén, cuya guitarra pasa a formar parte de la exposición del Museo de la Guitarra, donde podrá ser contemplada por almerienses y visitantes.

Al hilo, el segundo premio, de 2.000 euros y trofeo, ha sido para Miguel Ángel Gutiérrez, mientras que Emilio Díaz Valero ha obtenido el tercer premio, dotado con mil euros. El palmarés se ha completado con dos accésits concedidos a David Muñoz y José Antonio Gómez.

ALMERÍA REIVINDICA EL LEGADO DE ANTONIO DE TORRES

El concejal de Cultura, Tradiciones y Museos, Joaquín Pérez de la Blanca, ha asistido a la gala y ha destacado la importancia de este nuevo certamen para "reforzar el reconocimiento de Almería como una ciudad estrechamente vinculada a la historia y evolución de la guitarra".

"Mediante el concurso hemos querido reivindicar el papel de Almería en la historia y en la evolución de la guitarra, por eso lo hemos abierto a todo el mundo", ha señalado el edil, quien ha subrayado el "valor" de que el instrumento ganador quede expuesto de manera permanente en el museo dedicado a Antonio de Torres.

Además, Pérez de la Blanca ha agradecido la participación de los cerca de veinte maestros guitarreros que han concurrido a esta primera edición y ha expresado su deseo de que el certamen tenga continuidad, consolidándose como "una cita de referencia para los profesionales y aficionados a la construcción artesanal de guitarras".

De esta manera, la gala ha contado también con la participación de Joaquín Carrillo, de la Sociedad Guitarrística Antonio de Torres, quien ha puesto de relieve el significado histórico de celebrar un concurso de estas características en Almería.

Carrillo ha afirmado que hacer un concurso de construcción de guitarras en Almería es "volver al origen, al origen de la guitarra, y honrar a Antonio de Torres", al tiempo que ha destacado la "extraordinaria influencia del guitarrero almeriense en la historia de la música".

En esta misma línea se ha pronunciado el tataranieto de Antonio de Torres, Fran López, quien ha celebrado la puesta en marcha de una iniciativa que "contribuye a reconocer y difundir la figura de su antepasado". López ha recordado que una de las premisas del certamen era que los instrumentos participantes respondieran a los cánones de la guitarra española establecidos por Antonio de Torres en el siglo XIX.

Asimismo, uno de los momentos más destacados de la gala ha sido la intervención del guitarrista Mark Semana Jensen, encargado de interpretar distintas piezas con las cinco guitarras finalistas, permitiendo al público "apreciar directamente las cualidades sonoras de los instrumentos seleccionados".

El salón de actos del Museo de la Guitarra ha registrado "un lleno absoluto" durante esta celebración, que ha reunido a "profesionales, aficionados y amantes de la música en torno a uno de los principales símbolos de la identidad cultural almeriense".

EL FLAMENCO PONE EL BROCHE FINAL A DOS JORNADAS DE CELEBRACIÓN

Tras la entrega de premios, el protagonismo pasó a los artistas de la Peña El Morato, que han ofrecido un festival de cante, baile y guitarra con la participación de distintas generaciones de intérpretes, incluidos jóvenes valores del flamenco almeriense. El espectáculo, conducido por Antonio de Quero, comenzó con la actuación de José de Almudena, David de David y Manuel Castillo, dando paso posteriormente a los jóvenes flamencos de El Morato.

En este apartado han participado al cante María del Quemadero, Julio Martínez El Guapo, Adrián Fernández, Martina del Compás y Miriam López, acompañados a la guitarra por José del Quemadero. La actuación final ha corrido a cargo del grupo El Morato, con Inés de Inés al baile, Ana Mar y Niño de las Cuevas al cante, Antonio de Quero a la guitarra y Jhony Cortés a la percusión.

Este festival ha puesto el cierre a una programación que comenzó el viernes, 20 de noviembre, con la actuación del cantaor almeriense Cristo Heredia, acompañado a la guitarra por Eduardo Aguilera y con la participación de Juan Andrés Heredia y Tony Santiago a las palmas.

Así, la propuesta ha permitido "disfrutar de la fuerza expresiva y el sentimiento del flamenco en directo", en una celebración que ha combinado la experiencia de artistas consolidados con la presencia de nuevas generaciones llamadas a "garantizar la continuidad de este patrimonio cultural".

Con estas dos jornadas, el Ayuntamiento de Almería ha querido sumarse a la conmemoración del Día Internacional del Flamenco, "poniendo en valor tanto la riqueza de esta expresión artística como su estrecha relación con la guitarra española y con la historia musical de la ciudad".

Además, la celebración ha permitido "unir el reconocimiento al trabajo artesanal de los constructores de guitarras con la promoción del talento flamenco almeriense", destacando el papel de los jóvenes intérpretes y de las entidades que "contribuyen a preservar y transmitir esta tradición".

El estreno del Concurso Internacional de Construcción de Guitarra Española 'Ciudad de Almería' ha supuesto, en este sentido, "un nuevo paso en la proyección cultural de la capital, reforzando el protagonismo del Museo de la Guitarra Antonio de Torres como espacio de encuentro, divulgación y reconocimiento de un legado musical de alcance internacional".