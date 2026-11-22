Los candidatos Enrique Santiago y Engracia Rivera de Frente Amplio por la provincia de Sevilla. - FRENTE AMPLIO

ÉCIJA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Frente Amplio Andaluz ha reclamado la expropiación de viviendas en manos de grandes tenedores que acumulan inmuebles con fines especulativos, como ocurre con la situación que están atravesando las familias de la barriada de la Alcarrachela en Écija (Sevilla).

Así lo han anunciado el cabeza de lista por Sevilla, Enrique Santiago, y la candidata Engracia Ribera, en declaraciones a los medios antes de un encuentro con las 91 familias afectadas, según ha indicado la coalición en una nota de prensa.

"Son familias que no pueden dormir tranquilas sin saber que va a pasar con sus viviendas", ha aseverado Rivera quien ha señalado la "necesidad" de que las administraciones públicas den solución como que la Diputación de Sevilla entregue fondos al Ayuntamiento de Écija a coste cero para poder adquirir las viviendas.

"Por encima de los intereses económicos de la especulación está la dignidad de las personas y el derecho a techo", ha recalcado la candidata. Por este motivo, el Frente Amplio Andaluz integra una batería de medidas para garantizar este derecho entre las que se encuentra la de destinar 20.000 millones de euros anuales a construir vivienda pública, prohibir la compra de viviendas residenciales por fondos especulativos, limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas y acabar con los pisos turísticos.

"Cuando el precio de la vivienda en una zona llega a unos determinados parámetros por encima de las posibilidades de los salarios de la gente que vive en esa zona, se tenga por ley obligatoriamente que limitar", ha explicado, toda vez que ha añadido que si la comunidad autónoma no aplica esta medida, "lo tenga que hacer el ayuntamiento".

El cabeza de lista ha señalado que "el problema de la vivienda es el fundamental problema de todo el país y, por supuesto, de la provincia de Sevilla", motivo por el que propone destinar el 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB), equivalente a unos 20.000 millones de euros al año, a la construcción de vivienda pública y social.

Junto a la ampliación del parque público, Santiago ha planteado aprobar una ley que prohíba la compra de viviendas residenciales por parte de fondos especulativos y fondos buitre. Su propuesta establece que los inmuebles adquiridos deban destinarse a residencia habitual de sus compradores o, en caso de ponerse en alquiler, someterse a un control de precios asequibles.

Asimismo, Frente Amplio Andaluz plantea establecer la declaración obligatoria de zonas tensionadas para "garantizar que los precios del alquiler se ajusten a la capacidad económica de la población residente". "Lo que no puede ser es que este mecanismo de control del precio de la vivienda y de control del precio máximo del arrendamiento esté en la ley y no lo estén aplicando las comunidades autónomas", ha criticado su representante.

Otra de las reivindicaciones es la prohibición permanente de los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional garantizada por las administraciones públicas. La formación recuerda que esta protección se ha aplicado de manera temporal mediante decisiones del Consejo de Ministros, pero considera que "debe convertirse en una medida permanente". "Nosotros habríamos querido que fueran decisiones, medidas permanentes", ha señalado, al tiempo que ha apuntado a las resistencias del Partido Socialista para consolidar esta protección.

"PP Y VOX, CONTRA EL DERECHO A LA VIVIENDA"

En el plano político, el Frente Amplio Andaluz ha cuestionado la posición de los partidos respecto a las iniciativas legislativas sobre vivienda. "El Partido Popular y Vox se han opuesto a todo tipo de medidas a favor de la vivienda", ha afirmado su representante, que ha recordado que ambas formaciones han votado en el Congreso contra las propuestas impulsadas para garantizar este derecho.

"Es muy importante que cuando vaya a votar todo el mundo recuerde que la derecha, el Partido Popular y Vox han votado siempre en el Congreso en contra de todas las medidas que hemos llevado para garantizar el derecho a la vivienda", ha añadido.

Asimismo, ha reivindicado el papel de las fuerzas del espacio de Sumar y de los colectivos ciudadanos organizados en defensa de la vivienda en la aprobación de medidas sociales durante la legislatura. "El Partido Socialista lo que ha ido aprobando ha sido porque hemos estado constantemente empujando el Frente Amplio con nuestro trabajo y con el trabajo de tantos vecinos y vecinas que se organizan para defender el derecho a la vivienda", ha señalado.

La formación ha concluido reiterando su compromiso con las personas que encuentran dificultades para acceder a un hogar y con la continuidad de las medidas para garantizar este derecho. "Sin su apoyo habría sido imposible que aprobáramos las normas que hemos ido aprobando y que vamos a seguir trabajando", ha afirmado, antes de asegurar que tienen "toda la garantía" y "todo el compromiso" de la coalición para "solucionar este problema de la vivienda".