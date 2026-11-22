1136279.1.260.149.20261122115839 Decenas de personas durante la manifestación de educación convocada frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La manifestación se enmarca en las jornadas de huelga indefinida que asume la - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Gobierno enviará un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que revoque las instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios que establecen medidas de neutralidad al profesorado durante la huelga docente, al considerar que "atentan contra uno de los derechos más importantes del profesorado".

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Sánchez ha comparado estas directrices de la Comunidad de Madrid con la censura durante la dictadura franquista, con dos imágenes, una de ellas relativa a la provincia de Burgos en la que se censuraba el comportamiento del maestro republicano Antonio Benaiges, y la segunda con el formulario madrileño.

"El de la izquierda es un formulario de denuncia con el que el franquismo perseguía y censuraba la libertad ideológica. El de la derecha, el formulario con el que la Comunidad de Madrid pretende hacer lo mismo en pleno siglo XXI. No es un fake. No es una exageración. Es la represión volviendo a nuestras vidas", ha publicado Sánchez.

El pasado jueves, la Comunidad de Madrid dictó dos instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios para garantizar la neutralidad institucional y docente durante las huelgas.

Las instrucciones, firmadas por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, establecen que "el centro docente público es de todos y debe ser neutral" y subrayan que "su función es educar, no adoctrinar".

En concreto, la Consejería prohíbe al profesorado "transmitir a los alumnos sus opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que las compartan", así como utilizar clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para ganar su apoyo a alguna de las partes de un conflicto.

Tampoco se podrá animar a los estudiantes a participar en huelgas, manifestaciones o recogidas de firmas, ni realizar comentarios o señalamientos ante alumnos o familias sobre compañeros que secunden los paros o decidan trabajar.