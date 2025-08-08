Aprobada la urbanización y mejora del entorno de los Torreones de la muralla medieval en Almería por 250.000 euros

Delimitación del área de regeneración y renovación urbana en la barriada de Pescadería, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el expediente de contratación de las obras de urbanización y mejora del entorno de los Torreones de la muralla medieval, situados en la Avenida del Mar, por un importe de 249.815 euros dentro del proyecto de recuperación del patrimonio histórico y regeneración urbana del barrio de Pescadería.

La intervención contempla un plazo de ejecución de cinco meses y permitirá la reurbanización y adecuación paisajística de una superficie de más de 1.300 metros cuadrados, actualmente sin uso, ubicada entre las calles Estrella Polar, Torreones y Avenida del Mar.

El anuncio ha sido ya publicado en el perfil del contratante y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de septiembre, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Eloísa Cabrera, ha destacado "la importancia de este proyecto dentro de la estrategia de transformación que vive la ciudad, en el caso de Pescadería-La Chanca y del Casco Histórico reforzando el trabajo que se viene realizando tanto en materia de vivienda como en conservación y puesta en valor del patrimonio".

"Estamos hablando de una actuación que no solo mejora el entorno urbano, sino que además protege y pone en valor un bien patrimonial de enorme relevancia histórica para la ciudad como son estos torreones. La intervención persigue, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de los vecinos, generando nuevos espacios verdes y zonas de estancia en un barrio que lleva años esperando este tipo de actuaciones, ha manifestado Cabrera.

Esta iniciativa forma parte del conjunto de actuaciones incluidas en el programa de subvenciones para la regeneración y renovación urbana promovido por la Junta de Andalucía, que contempla una inversión conjunta superior a tres millones de euros.

Entre las intervenciones ya en marcha figuran la rehabilitación del edificio de El Patio, con una inversión de 1.887.748,38 euros, y la rehabilitación de 40 viviendas municipales en la calle Estrella Polar, con 1,3 millones de euros.

"Queremos que los vecinos de esta zona sientan que están en el centro de la acción municipal. Esta inversión es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento y de la Junta con la regeneración integral del barrio", ha añadido la edil 'popular'.

El ámbito de actuación se sitúa junto a los restos de la muralla medieval y los Torreones, declarados Bien de Interés Cultural (BIC) e incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

La intervención también contempla trabajos de acondicionamiento, limpieza, regeneración paisajística y creación de zonas verdes, con el objetivo de "devolver al entorno su valor ambiental y patrimonial".

El Ayuntamiento ha recordado que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ya ha informado favorablemente sobre el proyecto de restauración y consolidación de los torreones, una intervención que ejecutará la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta y que se centrará en los denominados Torre Oeste y Lienzo Este, afectados por humedades, pérdida de materiales originales o adiciones descontextualizadas.

Con esta actuación, Consistorio y Junta de Andalucía "siguen avanzando en el objetivo común de revitalizar el barrio de Pescadería y preservar elementos históricos únicos como los torreones, vestigios de la muralla que mandó construir Abderramán III hace más de mil años cuando Almería fue elevada a la categoría de Medina".