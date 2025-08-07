Arranca este jueves el festival Dreambeach 2025 que incluye a Will Smith como estrella destacada

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Dreambeach ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Almería su undécima edición, que se celebrará del 7 al 9 de agosto, con Will Smith como cabeza de cartel, junto a Steve Angello, Nathy Peluso, Subtronics, Steve Aoki y Fatboy Slim, entre otros, en distintos géneros y subgéneros de la música electrónica y actual.

La cita contará con artistas relevantes del panorama nacional e internacional, acompañados de una producción de imagen y sonido que, según ha indicado el Consistorio en una nota, "volverá a convertir a Almería en capital mundial de la electrónica y los ritmos más intensos en sus tres escenarios". Las entradas están a la venta en www.dreambeach.es.

El concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha apuntado que "el año pasado, hay que reconocerlo, fuimos valientes apostando por ser sede de Dreambeach. Existían muchas dudas sobre cómo iba a ser recibido y cómo se destacó en su momento esa primera experiencia fue claramente positiva".

"Almería debe estar satisfecha porque uno de los festivales de música electrónica y actual más importantes de Europa tenga sede en nuestra ciudad. Por eso recibimos esta nueva edición con ilusión, con ganas y con responsabilidad y estoy convencido de que volveremos a celebrar un nuevo éxito, que también genera riqueza y empleo", ha subrayado Cruz.

Por su parte, el director de booking de Dreambeach, Gonçalo Miranda, ha destacado los reclamos del cartel con actuaciones como la de la estrella internacional Will Smith, cabeza de cartel de la edición del presente curso, junto a novedades en la programación diaria del festival.

"Hemos hecho un esfuerzo tremendo para contar con un artista, que también es actor, con más de 80 millones de seguidores y eso ya otorga una repercusión altísima. Además, estamos convencidos de que va a ser la producción más espectacular jamás vista en la historia de Dreambeach", ha señalado Miranda.

DREAMBEACH 2025: HORARIOS OFICIALES

Durante la rueda de prensa se han presentado los horarios oficiales para esta nueva edición y se ha confirmado la reubicación de la programación del festival en sus tres escenarios principales: MainStage, Dreams Tent y Mavelpoint Open Air.

Desde el Ayuntamiento han señalado que Dreambeach "se ha visto obligado a reubicar las actuaciones programadas en el Escenario 360", de modo que la programación original ha pasado al escenario Mavelpoint Open Air, ya que "la construcción de este nuevo escenario con estas características finalmente no era compatible con el respeto al descanso de los vecinos". Por este motivo, el festival presenta un nuevo programa en el que la mayoría de actuaciones figuran en estos tres escenarios oficiales.

El festival arrancará el jueves 7 de agosto donde destacan nuevos shows en el MainStage como Esther Bronchal, Les Castizos o Claudia Tejeda. Serán protagonistas esta noche Steve Aoki o un set muy especial en esta edición, el del dúo Pastis & Buenri. Dreams Tent ofrecerá esta primera jornada nombres como Ben Klock o Charlie Sparks o el show especial Artcore de Indira Paganotto, destacando el cierre del combo Dexphase B2B Skryption.

Mavelpoint Open Air destaca en la primera jornada con nombres como Save The Dave o Moseh Naim y ofrece una plataforma para el sonido 'breakbeat' con artistas como Karpin, el combo sevillano Tryple-D --formado por Sven, Bad Legs y Basstyler--, y Tortu B2B Moraba, respaldados por el colectivo Breakbeat Andaluz.

El Opening set de Dreambeach, será comandado en la edición de 2025 por la productora Amelie Lens, una "artista clave en el sonido techno" que dará el pistoletazo de salida la segunda jornada del festival el viernes 8 de agosto. Dreams Tent continuará con actuaciones imperdibles el viernes como Marco Faraone, Anfisa Letyago, Fantasm o Andrés Campo.

Una segunda jornada con "pesos pesados" como Steve Angello, Brennan Heart o Showtek, en una programación dedicada al label I Am Hardstyle en el MainStage, compartiendo cartel con nombres como Juicy M, Dimensión o Sub Zero ProJect.

Por su parte, el Mavelpoint Open Air contará con los sonidos más frenéticos de la jornada con actuaciones de lujo como Ares Carter, Lens, Kanine, Delte Heavy o el cierre de Michenlo.

La jornada del sábado clausurará la undécima edición con la actuación de la superestrella internacional Will Smith, "que repasará sus hits más aclamados". El artista compartirá escenario con nombres como la argentina Nathy Peluso, que presentará junto a Badsista B2B Kebra su concepto Club Grasa.

Nombres internacionales como Fatboy Slim o Don Diablo, con su nuevo espectáculo Don Diablo: Ctrl Alt Delete, se suman a "pesos pesados nacionales" como DJ Nano, Brian Cross o Fonsi Nieto en esta última jornada del festival.

Dreams Tent ofrecerá el sábado un espacio dedicado el techno más 'underground' con nombres como Mason Colective o Chelina Manuhutu. Todas las miradas estarán puestas en el set especial B2B de cierre que unirá sobre el escenario a Marco Carola y Seth Troxler. En el escenario Open Air por su parte estará cargado de actuaciones exclusivas a nivel nacional como Hol!, Space Laces.

El festival Dreambeach está cofinanciado con fondos europeos Feder y la Junta de Andalucía. Cuenta con el patrocinio del Inaem, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería.