Asaja Almería advierte de una campaña de almendra "muy mermada en producción" por las lluvias de primavera

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación agraria Asaja Almería ha realizado una primera valoración de la recién iniciada campaña de la almendra y ha alertado de que es "desigual y muy mermada en producción", al señalar los problemas en el cuaje como el aspecto más relevante que ha marcado el arranque de la recolección en la provincia.

Hace apenas una semana que han comenzado los trabajos de recolección en distintos puntos de la provincia y las sensaciones trasladadas por los agricultores a la organización coinciden en señalar que la lluvia de primavera, "aunque beneficiosa para los árboles, ha perjudicado el desarrollo posterior" del fruto al coincidir con la floración, según ha indicado Asaja en una nota.

La organización añade que "la situación varía en función de la zona de cultivo e incluso de la variedad, pues alguna de las más tardías que no estaban en el mismo momento de floración, como la Lauranne, ofrece un panorama de afección muy diferente, pudiendo hablarse incluso de una buena cosecha". Sin embargo, para otras como la Marcona o la Guara "el panorama es bien distinto y se han visto muy afectadas en el cuaje".

Junto a esto, en la comarca de Los Vélez, que concentra el mayor número de almendros de nuestra provincia, el granizo hizo acto de presencia a primeros de agosto, "tirando al suelo gran cantidad de fruto y afectando a una parte muy importante de la superficie, llegando a tirar en algunos puntos hasta el 20 por ciento de la producción". "Esto ha empeorado aún más la producción en la comarca en niveles generales", han precisado.

En otras zonas, como el Alto Almanzora, la situación es "algo mejor, aunque también existen los mismos problemas de cuaje, como también ocurre en la zona de Nacimiento".

A pesar de eso, Asaja ha destacado que los árboles ofrecen "buen estado de salud, gracias a esas lluvias que eran tan necesarias después de varios años de escasez, ya que debemos señalar que el sistema productivo predominante es el del secano". Y, a su vez, los rendimientos "están siendo buenos en el escandallo y, en algunas variedades como la Lauranne, obteniendo entre 300 y 350 gramos".

En cuanto a precios, las lonjas registran una cotización de 5,20 euros por kilo para la almendra convencional y seis euros por kilo para la ecológica, lo que supone un incremento del 30 y del 20 por ciento, respectivamente.

El problema, según señala la organización agraria, es que "la almendra que ha resistido es muy poca", de modo que los precios, a pesar de la mejoría, "no van a poder compensar las pérdidas de aquellos productores que han perdido la mayor parte de su cosecha".