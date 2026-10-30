Asaja Almería advierte de que el rechazo del Ministerio a un insecticida dificulta la lucha contra la plaga del pimiento

Archivo - Cajas de pimientos recolectados en un invernadero de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Almería ha mostrado su preocupación ante la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de denegar la solicitud de autorización excepcional para el uso del spirotetramat, presentada por la Junta de Andalucía para combatir la plaga de 'Thrips parvispinus'.

Asaja ha señalado que este rechazo deja a los agricultores "sin herramientas suficientes" para hacer frente a esta plaga, que persiste y provoca "importantes daños" en las explotaciones de pimiento de la provincia.

Según ha explicado la organización en un comunicado, lleva ya tres campañas reclamando "soluciones eficaces" para frenar la expansión de esta plaga, cuya situación, "lejos de resolverse, se ha agravado", con "mayores pérdidas, incrementos de costes y cada vez menos herramientas para proteger sus cultivos".

En este sentido, ha considerado "incomprensible" que se exija a los productores cumplir estrictas medidas de prevención, vigilancia, limpieza y retirada de cultivos afectados sin ofrecerles alternativas suficientes para combatir la plaga.

"No se puede seguir trasladando toda la responsabilidad al agricultor mientras las administraciones no ofrecen soluciones eficaces", ha advertido la organización, que ha insistido en la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a esta situación.

Asimismo, Asaja Almería ha defendido la producción integrada y el control biológico como "pilares del modelo agrícola provincial", aunque ha subrayado la importancia de complementar estos sistemas "con materias activas eficaces y compatibles con los organismos auxiliares, siempre con las debidas garantías técnicas".

Por ello, ha solicitado al Ministerio que revise las alternativas legales disponibles, explique los motivos de la denegación y se implique activamente en la investigación y búsqueda de soluciones, sin dejar esta responsabilidad exclusivamente en manos de las empresas fitosanitarias y los propios agricultores.

La organización ha recordado, además, la importancia del cultivo del pimiento para la economía provincial, con aproximadamente 12.500 hectáreas bajo plástico, su contribución a la generación de empleo y su "peso fundamental" en las exportaciones hortofrutícolas.

En este contexto, ha advertido de que la expansión del thrips "amenaza directamente la rentabilidad de miles de explotaciones y la competitividad de uno de los cultivos estratégicos para la agricultura almeriense".

Por otro lado, Asaja Almería ha reiterado su petición de armonizar las autorizaciones fitosanitarias en la Unión Europea, al considerar "incomprensible" que determinados productos autorizados para algunos usos en unos Estados miembros no puedan emplearse en otros, "generando desigualdades entre agricultores que compiten en el mismo mercado".

En esta línea, también ha cuestionado la "insuficiencia de los controles sobre las importaciones procedentes de terceros países" y ha exigido "reciprocidad en las condiciones de producción".

"No se puede seguir limitando las herramientas de los agricultores europeos mientras compiten con productos importados obtenidos bajo exigencias fitosanitarias diferentes", ha manifestado la organización agraria.