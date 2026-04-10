Asaja cifra en 148 millones de euros las pérdidas en la almendra por heladas en Almería y pide ayuda complementarias

Archivo - Un almendro. - ASAJA - Archivo

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja ha cuantificado en 148 millones de euros las pérdidas sufridas en el sector de la almendra en Almería, especialmente en la comarca de Los Vélez, por las heladas registradas el pasado 30 de marzo con descensos prolongados de temperaturas, por lo que han reclamado a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura ayudas complementarias que amortigüen dicha situación.

En un comunicado, la patronal agraria ha apuntado que las temperaturas de -2,5 grados centígrados durante unas cuatro horas han conllevado la pérdida del 70 por ciento de la producción en la comarca de Los Vélez mientras que en el conjunto de la provincia se estima una merma del 30 por ciento, de modo que en total se han perdido unas 7.700 toneladas de almendra en cáscara.

Desde Asaja Almería se subraya que estas heladas han golpeado en un momento "clave" para el desarrollo del almendro, con una "merma directa en la producción y, por tanto, en los ingresos de los agricultores".

Este tipo de fenómenos meteorológicos "extremos" están "incrementando su frecuencia" y han generado "una creciente incertidumbre y un fuerte perjuicio económico para el sector", según han aseverado desde la organización, donde apuntan que las variedades más afectadas son las tardías, encabezadas por la guara y la lauranne.

Aunque consideran que parte de los daños pueden estar cubiertos por Agroseguro, han incidido en que estas compensaciones "no cubren la totalidad de las pérdidas económicas". También han puesto el acento en el "elevado coste de los seguros" agrarios frente a heladas, lo que "dificulta su contratación, dejando a numerosos productores sin cobertura" ante este tipo de siniestros.

Con ello, han pedido a la Junta de Andalucía y al Ministerio la puesta en marcha de ayudas económicas "urgentes" y "complementarias" a las recientemente aprobadas, que permitan paliar las pérdidas sufridas por los agricultores de almendra, especialmente en las zonas más afectadas como Los Vélez.

Asimismo, la organización considera "imprescindible" revisar y mejorar el sistema de seguros agrarios, "fomentando su contratación mediante la reducción de costes y el impulso de medidas que faciliten el acceso a coberturas frente a heladas".

Desde Asaja Almería han insistido en la necesidad de actuar "con rapidez" para evitar que las pérdidas económicas derivadas de estas heladas "comprometan la viabilidad de las explotaciones de almendra en la provincia".