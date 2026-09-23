Atendidos tres heridos leves de una patera con diez inmigrantes llegada a una playa de Almería

Archivo - Imagen de archivo de una embarcación interceptada en Almería. - EUROPA PRESS - ARCHIVO

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido esta madrugada a diez ocupantes de una patera --entre ellos dos menores-- en la que viajaban tres heridos leves y que ha alcanzado una playa de la capital almeriense.

Fuentes del operativo de emergencias consultado por Europa Press han indicado que sobre las 1,30 horas se recibió un aviso en el que se alertaba de la llegada de una embarcación a la costa de Almería, entre las playas de El Bobar y la zona de La Cañada.

A la llegada de los servicios de emergencias, ocho varones de origen magrebí se encontraban aún en el agua mientras que otros dos habían conseguido alcanzar la costa por sus propios medios. Los voluntarios de Cruz Roja observaron que había tres heridos leves, que precisaron atención médica.

Junto con esta intervención, los servicios de emergencias han apuntado un segundo aviso recibido sobre las 10,00 horas por la llegada de una patera entre las playas de Balerma y Balanegra ocupada por unas cuatro o cinco personas, conforme a las alertas emitidas.