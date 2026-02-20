La AUGC acusa un "gran aumento" de avistamientos de 'narcolanchas' en Almería este año e incide en la falta de personal

Garrafas intervenidas en la costa de Mojácar (Almería). - AUGC

ALMERÍA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha advertido de un "gran aumento de avistamientos de 'narcolanchas'" en la costa de Almería con episodios "muy continuos" durante el pasado y en lo que va de 2026, lo que han achacado a "falta de medidas" y "de personal".

Así lo ha aseverado en declaraciones a los medios el secretario general de la AUGC Almería, Víctor Vega, tras la reciente incautación de un centenar de garrafas de combustible relacionadas con el 'petaqueo' que han sido intervenidas la Playa Macenas de Mojácar durante la pasada noche con una persona intervenida.

Vega ha mostrado sus sospechas ante el alto volumen de garrafas intervenidas de que pudiera haber más personas implicadas, por lo que ha incidido en la falta de medios para este tipo de intervenciones. "En la Comandancia de Almería tenemos un grave problema con los vehículos policiales", ha considerado.

La organización asegura que, aunque se insista en que la plantilla de agentes "está completa", la misma "hace agua por todas partes", ya que las costas quedan "abandonadas" cuando surge "cualquier aviso de tipo preferente". "Necesitamos más personal para investigar este tipo de delitos", ha abundado.