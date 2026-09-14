La AUGC urge refuerzos y recursos para luchar contra el 'narco' en Almería: "Interior no ha hecho los deberes"

Archivo - Imagen de una embarcación de la Guardia Civil. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha urgido un "refuerzo" y "más recursos" en Almería para intensificar la lucha contra el narcotráfico al asegurar que el Cuerpo vive "bajo mínimos" tras la colisión que deja cinco personas heridas --dos de ellas hospitalizadas-- de una embarcación semirrígida contra una patrullera frente a las costas de Adra (Almería) este domingo.

"No se han hecho los deberes desde el Ministerio del Interior, no se han puesto recursos para la Guardia Civil y estamos recogiendo lo que hemos sembrado", ha manifestado el portavoz de la AUGC en Almería, Víctor Vega, quien ha incidido en la situación que atraviesa toda la costa andaluza, la cual está "minada de narcolanchas a plena vista".

Para Vega, es preciso adoptar una "solución inmediata" ante esta situación para evitar que acontecimientos como los vividos el domingo no se repitan y no haya que "lamentar vidas humanas". "Estos incidentes vienen siendo comunes en los últimos tiempos", ha recordado.

En este sentido, ha incidido en episodios recientes de persecuciones que han tenido lugar en Águilas (Murcia) o en Cabo de Gata, donde un golpe la patrullera 'Río Jiloca' "quedó para el desguace", lo que se une a otros sucesos vividos también en Adra por parte de Vigilancia Aduanera o en las costas de Cádiz y Huelva.

"Los compañeros del Servicio Marítimo se enfrentan a embarcaciones de cuatro motores con medios que, en muchos casos, ni siquiera pueden salir a navegar por falta de tripulación", han incidido desde la AUGC, donde creen que la violencia del narcotráfico "va en aumento" mientras que la respuesta en medios y protección jurídica "sigue congelada".

Con ello, han pedido además de la renovación y refuerzo del material y las plantillas del Servicio Marítimo la reactivación de Ocon-Sur, una declaración de Zona de Especial Singularidad en el litoral afectado y el reconocimiento de la profesión de riesgo y protección jurídica efectiva.

MEMORIA DE LA FISCALÍA

Desde la AUGC han trasladado además las coincidencias existentes entre la memoria anual de la Fiscalía en 2025 y la lectura de hechos que desde la organización se ha realizado en los últimos meses, ya que el Ministerio Público "advierte de armas de guerra empleadas abiertamente contra agentes y sitúa en Almería el mayor incremento de cocaína".

Según han recordado, la Fiscalía advierte de que la exhibición de embarcaciones de alta velocidad ya no se circunscribe al Estrecho, sino que se desplaza "cada vez más" a provincias como Huelva, Almería y Málaga. En este sentido, AUGC asegura que ya señaló en 2025 cómo el hachís creció un 261,57 por ciento en Almería mientras Cádiz retrocedía un 4,12 por ciento.

Del mismo modo, han recalcado que Almería se ha convertido en el "epicentro emergente de la cocaína" para la Fiscalía, que "señala que el mayor incremento del tráfico" de este estupefaciente mientras que "el informe de AUGC sobre la provincia cuantifica ese salto: de 12 kilogramos en 2023 a 3.920 en 2025, multiplicado por 325 en dos ejercicios".

También añaden que la Fiscalía Antidroga aborda expresamente la situación de las narcolanchas que se emplean además para el transporte de inmigrantes. "Es exactamente el fenómeno que AUGC identificó en su informe sobre Almería: mismas embarcaciones, mismos enclaves de salida en el litoral argelino, y los mismos medios navales y tripulaciones atendiendo ambos fenómenos sin refuerzo compensatorio", han recalcado.