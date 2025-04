El autor del crimen machista de Almería se justifica: "Una persona que no está enferma nunca haría eso"

ALMERÍA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Youssef J., el autor del crimen machista que acabó con la vida de Zouhr B. en presencia de sus hijos en la cocina de su vivienda en el barrio de Pescadería, se ha justificado por los hechos cometidos con su intervención al cierre del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Almería, donde ha hecho uso de su última palabra.

"Una persona que no está enferma nunca haría eso, perder la vida de su mujer y su vida. Perdimos todo", ha manifestado antes de que la magistrada-presidenta, Alejandra Dodero, diera por finalizada la vista oral en la que, hasta ahora, el acusado únicamente había manifestado no recordar nada de lo sucedido.

Durante el trámite de informes previo, las acusaciones han mantenido sus peticiones por un delito de asesinato, por el que la Fiscalía reclama una pena de 25 años de prisión, mientras que la defensa que ejerce el letrado Carlos Valverde ha encuadrado los hechos en un delito de homicidio.

Para el Ministerio Público, el acusado actuó con ensañamiento y alevosía ante el "inesperado" y "violento" ataque que habría cometido bajo "un plan preconcebido" al degollar a su esposa por la espalda con un cuchillo de cocina de once centímetros de hoja sobre las 17,30 horas del 7 de agosto de 2021.

"No cabe ningún tipo de piedad porque no ha dicho ante un juez que lo ha hecho, ni ha pedido perdón ni a los familiares ni a sus hijos", ha manifestado en su intervención la fiscal Déborah Díaz-Jiménez, quien ha insistido en que el acusado "estaba en sus cabales" dado que no ha habido ningún tipo de prueba que acreditara algún desorden mental o psicológico en el acusado.

La fiscal ha desgranado que, previamente a su llegada al domicilio, el acusado habría telefoneado a su mujer para pedirle que cerrara las ventanas de la vivienda y pedirle que no abriera a nadie la puerta, lo que ha interpretado como una forma de asegurarse la ejecución de su supuesto plan, de manera que nadie pudiera escuchar a la mujer solicitar auxilio o gritar.

Con ello, ha recalcado la forma "súbita e inesperada" en la que se produjo el crimen cuando la mujer se encontraba en la cocina preparando un biberón para su bebé, ya que fue en ese momento cuando el acusado habría extraído un cuchillo de un cajón de la cocina para degollarla.

"Ella no se pudo dar cuenta porque la cogió por detrás", ha desgranado ante los miembros del tribunal mientras escenificaba cómo se habría producido la agresión en la que, según ha sostenido en base a las heridas que presentaba el cuerpo, que la habría cogido de la cabeza para obligarle a levantar el cuello antes de acuchillarla en la zona.

De este modo, la representante del Ministerio Público ha incidido en la fuerza que el acusado imprimió a la hora de efectuar su ataque con el que llegó a dañar incluso las vértebras por la parte delantera. "Hubo un esfuerzo de causar la muerte", ha abundado para dar cuenta, además, de los cortes previos que se hicieron y en el daño que sufrió la víctima, a la que creó un "sufrimiento innecesario" para el crimen, según ha argumentado.

UNAS "HERIDAS DE DEFENSA"

Aunque la víctima presentaba algunos cortes en los dedos de una mano, la fiscal ha descartado que estas "heridas defensivas" realmente fueran producto de algún tipo de forcejeo sino más bien de una reacción instintiva por agarrar el arma homicida, por lo que considera que la mujer no tuvo opciones de repeler la agresión.

En este punto, no obstante, la defensa sí interpreta que la mujer tuvo "mínimamente" la posibilidad de esquivar el ataque, lo que también considera posible ante las "heridas de tanteo" --cortes previos a haber sido degollada-- que mostraba en el cuello y que "pusieron en alerta" a la mujer para "reaccionar". "El elemento sorpresivo queda totalmente desdibujado", ha manifestado.

El letrado defensor ha negado además que hubiera ensañamiento en el ataque puesto que la muerte de la mujer se produjo en "apenas un minuto" debido a que los cortes se dirigieron a una zona vital, con el desgarro de la carótida, lo que le provocó la muerte en poco tiempo por shock hipovolémico.

La Fiscalía ha rechazado también que hubiera algún tipo de confesión colaborativa por parte del acusado, según ha sostenido la defensa, ya que aunque reconoció los hechos ante los policías que lo detuvieron en la escena del crimen, en Comisaría y ante los forenses, dicha confesión no tuvo lugar frente a una autoridad judicial ni sirvió, a juicio del Ministerio Público, para aclarar lo ocurrido.

En su exposición, ha recordado la fiscal que el acusado tampoco fue quien telefoneó al 112, avisó a las autoridades o alertó a terceros de lo ocurrido, ya que fueron sus propios hijos de 8 y 9 años los que bajaron a la calle en busca de la ayuda de los vecinos mientras que el acusado se quedaba en la vivienda con su bebé de apenas tres meses de vida.

"No puedo dejar de pensar en esos niños que valientemente llamaron a los vecinos al grito de 'papá ha matado a mamá'", ha manifestado por su parte la letrada de la Junta de Andalucía, quien ha incidido en el "daño moral" realizado a los pequeños y por el que ha solicitado un veredicto de culpabilidad con el que dar "dignidad a la muerte de Zouhr".

La acusación particular que representa a los padres de la víctima y ejerce la letrada María Isabel Vals ha reclamado también "justicia por y para Zouhr" ante unos progenitores que se han desplazado hasta España para cuidar de sus nietos. "Quieren que se haga justicia de verdad y se le dé la dignidad que merece su hija", ha añadido.

AGRAVANTE DE GÉNERO

Las acusaciones han mantenido en sus escritos finales la aplicación de agravante no solo de parentesco sino también la de género, al considerar que hubo una situación de "desigualdad" en el seno de la pareja y que con sus acciones, el acusado habría "limitado" la "facultad de decisión" de la mujer.

En este sentido, la fiscal ha apuntado en base a las testificales de los hermanos del acusado y de la hermana de la víctima, que desde su llegada a España el hombre "se obsesionó" con que su mujer le "era infiel" y tenía intención de "denunciarlo para quedarse con la casa".

Si bien finalmente no se ha apreciado una situación de "control" por parte del hombre, las acusaciones sí ven constatado en base a las testificales que la convivencia de la pareja "había empeorado" y que el acusado temía una supuesta "denuncia" por parte de su mujer porque, según dijo a uno de sus hermanos, "había comprado un teléfono móvil que había sido robado" y "había llevado la policía a casa".