La autora Aurora San José García escribe al amor en su libro 'Ese caprichoso, viajero y loco amor'

ALMERÍA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autora Aurora San José García ha publicado 'Ese caprichoso, viajero y loco amor'; una novela que surge de las "mil y una historias" que pasan por su cabeza y que le han generado "un entusiasmo del que ya no puede desprenderse".

"He viajado por medio por medio mundo y en cada país que visito, una canción, un paisaje o un restaurante hace que mi mente cree una bonita historia de amor", ha indicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar, según las palabras de la autora, unos deseos enormes de viajar y si aún no ha encontrado el amor, con lo caprichoso y viajero que es, puede ser que lo haga en el país donde se encuentre".

'Ese caprichosos, viajero y loco amor' es una obra que "incita a viajar y a soñar con el romanticismo", de modo que va dirigida "a todos aquellos que hayan conocido el amor, a los que ya lo han encontrado y a los que les gusta viajar". "En cualquier lugar del mundo puede alborotarse el corazón", ha afirmado.

La obra está compuesta por historias de hombres y mujeres contemporáneas que, sin pretenderlo, en el país y en el momento más inesperado, encuentran el amor. "Estos insospechados amores te harán viajar por el mundo, empatizar con los personajes y soñar que, quizá, en alguna de estas historias, podrías ser tú el protagonista. Para finalizar, como buena romántica que soy, me gusta que siempre triunfe el amor", ha dicho San José García.

"A mi imaginación llegan historias de amor en el maravilloso rincón donde me encuentro. Siempre empieza igual: una escena en un restaurante peruano, un aria de ópera en Italia, un baile por alegrías, un agresor sin castigo o cualquier otra cosa que perturbe mi corazón. Me sentiría feliz al creer que, al leer mis historias, algunos soñarán con el amor encontrado y con la aventura de viajar. No sé si lo conseguiré, pero me gusta intentarlo", ha manifestado.