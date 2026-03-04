Ayuso anuncia una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones para la compraventa de obras de arte

Isabel Diaz Ayuso during the nominations announcement of the Laureus World Sports Awards 2026 at Real Casa de Correos on March 03, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional aplicará una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) en las operaciones de compraventa de obras de arte realizadas a través de galerías especializadas y marchantes.

La medida, adelantada durante su visita al Salón de Arte Moderno (SAM), que celebra su novena edición en el Círculo de Bellas Artes en el marco de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, eliminará el actual gravamen del 4% que se aplica a este tipo de transacciones.

La rebaja fiscal supondrá, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, un ahorro estimado de unos 700.000 euros para los contribuyentes dedicados a esta actividad.

Desde el Gobierno regional han subrayado que la medida pretende mejorar el marco fiscal para galeristas, marchantes y otros agentes culturales dentro de las competencias autonómicas --frente al IVA del 21% que grava este tipo de actividades en España-- y responde a una petición del propio sector para mejorar su competitividad en el mercado internacional. En esta iniciativa han trabajado de forma conjunta las consejerías de Economía, Hacienda y Empleo y de Cultura, Turismo y Deporte junto a asociaciones representativas.

Madrid concentra actualmente cerca del 30% de las galerías de arte que operan en España, en un país que ocupa el quinto lugar en el mercado europeo del arte por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, con aproximadamente el 1% del volumen global.

APOYO AL ARTE CONTEMPORÁNEO

El Ejecutivo autonómico ha destacado asimismo otras líneas de apoyo al arte contemporáneo. Entre ellas figura una dotación de 9,4 millones de euros en 2026 para el programa de Museos y Exposiciones, además de ayudas, premios y políticas de adquisición de obras.

Del mismo modo, desde 2020 la Comunidad destina 500.000 euros anuales a la compra de piezas artísticas, lo que ha permitido incorporar 332 obras en este periodo. Asimismo, se han impulsado actuaciones como la ampliación del almacén del Museo CA2M de Móstoles.

A estas iniciativas se suma el respaldo institucional a ferias y premios de referencia como ARCO, ESTAMPA o APERTURA, así como programas de apoyo al talento emergente, entre ellos la 'Sala de Arte Joven', 'Circuitos de Artes Plásticas' y 'Se Busca Comisario'.