Imaz (Repsol) afirma que el problema de la contaminación no es la combustión sino los coches viejos

Archivo - El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz - REPSOL - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha defendido la renovación del parque automovilístico en España como vía para descarbonizar el sector y también para mejorar la seguridad de las carreteras ante una media nacional que roza los 15 años de edad.

"El problema de la contaminación en España no son los coches diésel o los coches de gasolina, el problema son los coches viejos. Lo que necesitamos es que la gente renueve su coche. Dejemos al ciudadano que elija en función de su necesidad", ha manifestado el CEO de Repsol en la primera jornada del Foro Faconauto 2026 celebrado en Madrid.

Igualmente, ha defendido que se deje de desconcertar a los usuarios españoles sobre qué coche debe comprarse y ha afirmado que todas las tecnologías son igualmente útiles para rebajar las emisiones. Además, estima que con una actualización del parque, se acabaría "prácticamente con el problema de contaminación en las grandes ciudades".

El responsable de Repsol ha recordado que su compañía cuenta con 1.600 estaciones de servicio en España con "un combustible diésel 100% renovable, que puede aprovecharse por la infraestructura que existe y además no emite CO2 en todo su ciclo de vida".

"El que quiera que se compre el diésel y el que quiera que se compre el eléctrico, pero no penalicemos la combustión con argumentos ideológicos. Son argumentos ideológicos que no tienen base técnica. Lo que necesitamos es un plan de renovación del parque en el que decida el ciudadano y en el que no decidan los responsables políticos", ha insistido.

Según Imaz, un coche diésel actual, un EUR6, si se compara con uno de los años 2000, que circulan a millones por las carreteras españolas, emite "aproximadamente un 91% menos de partículas".

Asimismo, Imaz ha lamentado que en Europa hay demasiada burocracia y ha pedido que de un paso al frente para ofrecer "más tecnología y menos ideología" que permita una mayor competitividad sobre el resto de rivales como Estados Unidos o China.

"Debemos mirar la competitividad europea como algo absolutamente necesario, prioridad absoluta de todas las políticas en todo el ámbito europeo. Está muy bien hablar de autonomía estratégica, pero no habrá autonomía estratégica sin una economía competitiva", ha concluido.