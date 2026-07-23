Aviso rojo este viernes en Almería en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez por temperaturas máximas de 44º

Una mujer se protege del sol con un paraguas durante una jornada de altas temperaturas. - Kiko Asunción - Europa Press

ALMERÍA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha instado a la ciudadanía a extremar la precaución ante el aviso rojo por calor que estará vigente este viernes, 24 de julio, entre las 13,00 y las 21,00 horas, en la comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez, donde las temperaturas máximas pueden alcanzar los 44 grados.

Según ha informado el 112, servicio integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo, que supone un "peligro extraordinario", para esta comarca de la provincia. Además, durante la jornada también estará vigente el aviso naranja por calor en las zonas de Nacimiento y Campo de Tabernas y del Levante almeriense.

Este jueves está vigente el aviso naranja por temperaturas máximas en comarcas de seis provincias andaluzas: Málaga, Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada y Almería.

En concreto, las zonas afectadas son la Campiña cordobesa; Grazalema, en Cádiz; Antequera y Sol y Guadalhorce, en Málaga; Morena y Condado, Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura, en Jaén; Guadix y Baza, Cuenca del Genil y Nevada y Alpujarras, en Granada; así como Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas, en Almería. También permanecen en nivel amarillo comarcas de Huelva y Sevilla.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN

Ante los avisos meteorológicos por calor, la EMA ha ofrecido una serie de recomendaciones para prevenir los riesgos asociados a las altas temperaturas. Así, aconseja beber agua de forma periódica y continua, como máximo, cada dos horas, aunque no se tenga sensación de sed.

La agencia pide prestar especial atención a las personas mayores, los enfermos crónicos y los niños pequeños, asegurarse de que beben mucha agua y evitar que salgan a la calle durante las horas centrales del día.

La EMA también recomienda consumir comidas ligeras y frescas durante estos días de altas temperaturas, así como evitar las comidas copiosas y muy calientes y el consumo de alcohol.

Asimismo, aconseja mantener cerradas las ventanas, las cortinas y las persianas más expuestas al sol durante las horas de más calor, además de utilizar el ventilador o el aire acondicionado. En caso de no disponer de estos aparatos, recomienda permanecer en las habitaciones más frescas de la vivienda, tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Cuando resulte necesario salir durante las horas de más calor, se debe utilizar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas. También recomienda vestir ropa clara y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, incluso durante los desplazamientos en coche, para mantener la hidratación.

El ejercicio y los esfuerzos físicos deben realizarse durante las primeras horas del día o al anochecer. Además, la EMA recuerda que no se puede dejar nunca a ninguna persona ni mascota en el interior de vehículos parados, "ni siquiera por un momento".

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 112, gratuito, multilingüe y activo las 24 horas, todos los días del año.