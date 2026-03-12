El Ayuntamiento de Almería acusa al subdelegado de "prohibir" una visita a las obras del soterramiento y PSOE lo niega

Archivo - Vista general de las obras de integración ferroviaria de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera (PP), ha acusado este jueves al subdelegado de Gobierno, José María Martín, de "prohibir" a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y a la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, una visita a las obras del soterramiento el pasado martes; una cuestión que el PSOE ha negado tras recordar que justo ese día el subdelegado acompañaba a la Reina Letizia en una visita a El Ejido, lo que le habría impedido participar del acto en la capital.

La edil 'popular' ha aseverado en varias ocasiones en el transcurso del Pleno mientras se debatía una moción impulsada por su partido que el subdelegado "impidió entrar a visitar las obras" pese a que las mismas están "cofinanciadas" por las tres administraciones.

Según Cabrera, la intención de la titular andaluza de Fomento y de la regidora era poder visitar las obras relativas a la nueva estación que acogerá la llegada de la Alta Velocidad y el resto de trabajos, aunque habrían recibido una negativa al respecto, lo que ha considerado un "atropello institucional".

"No vamos a ser unos pagafantas", ha manifestado Cabrera durante su intervención en la que ha afirmado que desde Adif no se pusieron reparos a su intención de visitar las obras, si bien la concejal socialista Carmen Aguilar ha matizado que hubo una petición para modificar el día inicialmente interesado y para que desde la Junta propusieran "varias fechas" --al menos dos alternativas-- sin que, por el momento, hayan "dicho nada".

Con ello, desde el PSOE han asegurado que "el subdelegado no le ha prohibido ninguna visita" mientras que "desde la Consejería de Fomento, a día de hoy, no han dado ninguna alternativa" a la fecha inicialmente prevista, como se solicitó a finales de pasada semana.

Aguilar ha recordado que la presencia de doña Letizia el mismo martes en El Ejido impedía al subdelegado, que acompañaba en representación institucional, efectuar la visita a las obras como representante del Gobierno en el mismo 10 de marzo.

CRÍTICAS POR NO MENCIONAR LA FINANCIACIÓN ESTATAL

De otro lado y en un acto paralelo, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha aludido a la visita que realizó la consejera de Fomento ese mismo martes a una promoción de viviendas protegidas desarrolladas por el Ayuntamiento con fondos europeos y ha reclamado que se traslade a la ciudadanía información "veraz" sobre el origen de los fondos, puesto que parte de estos recursos proceden del Ejecutivo central.

Martín se ha referido concretamente la promoción de VPO que se entregará en junio con alquileres de hasta 490 euros, impulsada por la empresa municipal Almería XXI y cuya visita realizó la consejera de Fomento acompañada por la alcaldesa de la capital.

En declaraciones a los medios, el subdelegado ha incidido en que en esa visita "no encontrarán a nadie del Gobierno de España", pese a que participa en su financiación, y ha criticado que se trate de "ocultar a la ciudadanía de dónde vienen los fondos", por lo que ha pedido que "no se tergiverse la información".

Según ha explicado, esta promoción cuenta con una aportación de 1,5 millones de euros procedente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través del Plan de rehabilitación residencial y vivienda social financiado con fondos europeos Next Generation, que se transfieren a la Junta de Andalucía para la ejecución de este tipo de actuaciones.

Asimismo, ha defendido que numerosas iniciativas que se desarrollan actualmente en la provincia llevan el "sello" de los fondos europeos del Plan de Recuperación impulsado por el Gobierno de España.