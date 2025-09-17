El Ayuntamiento de Almería apoya con 21.000 euros a Verdiblanca y 'Camelamos Naquerar' mediante convenios sociales

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto al presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, durante la firma de uno de los convenios de colaboración. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha firmado este miércoles dos convenios de colaboración social con la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca y con la Asociación de Madres y Padres del Alumnado de la Escuela Infantil Carmen Mora Garrido 'Camelamos Naquerar', por un importe total de 21.000 euros.

Estos acuerdos permitirán llevar a cabo el XII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro y el proyecto 'Alfabetización y Flamenco. Escuela de Mujeres y Madres Juntas Aprendemos', respectivamente, según ha señalado el Consistorio en una nota.

Durante la firma, Vázquez ha subrayado que ambos proyectos "tienen como objetivo hacer de Almería una ciudad cada vez más inclusiva, más social y más integrada". Además, ha destacado el trabajo "codo con codo" que el Ayuntamiento realiza con el tejido asociativo de la ciudad y con diferentes instituciones "para mejorar el día a día de todos los vecinos, independientemente de sus capacidades o del barrio en el que vivan".

Estos convenios, enmarcados en los distintos planes municipales como el II Plan de Servicios Sociales Comunitarios, el II Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia o el II Plan Municipal de Discapacidad, entre otros, "buscan ofrecer respuestas sociales a todos los colectivos de Almería".

La regidora ha señalado que gracias a estos acuerdos se van a poner en marcha programas y actividades "orientados a la integración y la inclusión en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad, así como a la divulgación audiovisual de esta realidad".

"Cada año son más y mejores los cortos que se presentan al Festival Gallo Pedro, que sin duda realiza una gran labor al mostrar cómo se convive con la discapacidad", ha destacado.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que el convenio con 'Camelamos Naquerar' permitirá reducir el analfabetismo entre las mujeres gitanas del barrio de Los Almendros, "empoderarlas como referentes para otras mujeres y favorecer la creación de redes solidarias con distintos colectivos del entorno".

Vázquez ha agradecido a las asociaciones y entidades "la labor integradora que desarrollan cada día para hacer de Almería una ciudad más justa, igualitaria y mejor para todos".

LOS PROYECTOS

La presidenta de la Asociación 'Camelamos Naquerar', Josefa Santiago, ha explicado que son medio centenar de mujeres las que participan en este proyecto "que nació de la necesidad de las mujeres del barrio de recibir formación ya que algunas no sabían leer, escribir o realizar las tareas básicas de informática".

El acuerdo firmado entre la asociación y el Ayuntamiento tiene como objetivo "disminuir el analfabetismo en las mujeres gitanas del barrio y promover la interculturalidad; conseguir la titulación de la ESO para posibilitar el acceso al mercado laboral".

También busca "combatir el elevado número de absentismo y fracaso escolar en los hijos e hijas y empoderar a la mujer gitana sirviendo de ejemplo para otras mujeres". Además, se pretende "crear redes solidarias entre las propias mujeres y los diversos colectivos que trabajan en el barrio" y "ampliar conocimientos culturales y transversales necesarios para una vida sana física y psicológica, fomentando hábitos saludables tanto de alimentación como medioambientales".

Por su parte, el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha detallado que el Ayuntamiento y su asociación han mantenido durante doce años una colaboración para el desarrollo del Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, que, como ha definido, "es una manera de visibilizar la discapacidad, no solamente en la ciudad de Almería, sino a nivel nacional".

Sánchez de Amo ha desvelado que para la edición de este año se ha incluido un premio que dará Canal Sur al tiempo que ha recordado que el año pasado se presentaron más de 70 proyectos cinematográficos al concurso.

"Somos el único festival de Almería que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura. Hemos ganado en importancia y relevancia y, lo más importante, damos visibilidad a las personas con discapacidad y avanzamos en inclusión, normalizando la vida, las costumbres y las necesidades de este colectivo", ha apostillado.