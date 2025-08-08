El Ayuntamiento de Almería aprueba la licitación del nuevo contrato de zonas verdes por 54,6 millones

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, durante la presentación del nuevo contrato de conservación y mejora de zonas verdes. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación del nuevo servicio integral de conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes, arbolado urbano y vivero municipal de la ciudad, con un presupuesto base de licitación de 54.621.811 euros para un periodo de cuatro años, prorrogable por un año adicional.

El contrato queda ahora pendiente de licitación, según ha avanzado el responsable del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local que ha aprobado la contratación mediante procedimiento abierto.

La previsión municipal es que, una vez completados los trámites administrativos, el contrato entre en vigor en junio de 2026, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 45 días naturales para presentar sus ofertas a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Según ha explicado el concejal del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, este nuevo contrato "responde a la estrategia municipal de sostenibilidad y mejora ambiental, y supone un incremento significativo en la inversión, situando el presupuesto anual en 12.966.638,84 euros, frente a los nueve millones del contrato anterior, actualmente vigente".

"Este incremento responde al crecimiento de la superficie verde del término municipal, que pasa de 1.729.018 metros cuadrados, equivalentes a 172,90 hectáreas, a 2.007.478 metros cuadrados, equivalentes a 200,75 hectáreas, gracias a nuevas incorporaciones que se prevén de espacios, entre otros el Parque de El Boticario", ha añadido.

MÁS AMBICIOSO, SOSTENIBLE Y ADAPTADO A LAS NUEVAS NECESIDADES

El objetivo principal es "garantizar la conservación, mantenimiento y mejora integral de todos los espacios verdes de competencia municipal, incluyendo el arbolado urbano, zonas verdes en vías públicas, colegios públicos, vivero municipal y espacios interiores", ha enumerado el edil 'popular'.

Asimismo, ha recalcado que el nuevo contrato, conforme al pliego de condiciones también hoy aprobado, "abarca la mejora de sistemas de riego, obra civil asociada y elementos ornamentales, aunque excluye fuentes, juegos infantiles y limpieza general de parques no vallados".

En línea con los objetivos europeos de sostenibilidad, este contrato "fomenta el uso de tratamientos fitosanitarios ecológicos, como la endoterapia o la lucha biológica, prioriza la inversión en vehículos eléctricos, híbridos o de gas natural, aplica principios de economía circular mediante la reutilización de restos vegetales, apuesta por la reducción de la huella hídrica y de carbono y se alinea con el Plan de Contratación Pública Ecológica de la UE", ha destacado Segura.

REFUERZO DE PLANTILLA, MEDIOS TÉCNICOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Para dar respuesta al aumento de superficie y de servicios, la plantilla se incrementará hasta un total de 174 trabajadores. Esto supondrá la incorporación de 17 nuevos jardineros respecto al contrato anterior.

Asimismo, el nuevo contrato refuerza de forma especial los equipos de poda, una de las tareas con mayor demanda debido a su impacto en la seguridad y en la salud del arbolado urbano. En cuanto a medios materiales, el parque móvil mínimo se amplía con nueve vehículos ligeros, 40 vehículos para transporte de material, 15 plataformas de poda y ocho camiones.

En lo relativo a las actuaciones previstas, el nuevo contrato contempla un amplio abanico de servicios. Entre ellos figuran el mantenimiento y mejora de sistemas de riego, drenaje y obra civil asociada; plantaciones, podas, abonados, resiembras y tratamientos fitosanitarios; gestión de residuos de poda y seguridad del arbolado; y conservación de jardineras, zonas caninas y estructuras florales.

También se incluye la producción de hasta 150.000 plantas anuales en el vivero municipal, que será gestionado por el contratista, así como un servicio de guardia operativo las 24 horas del día y los 365 días del año para atender contingencias.

Una de las principales novedades del contrato, como ha destacado Segura, es la incorporación de servicios de reparación y mejora de las zonas verdes y del arbolado. Estas actuaciones estarán dotadas con una partida anual de 688.813,95 euros.

Permitirán intervenciones correctivas y proyectos de mejora que incluyen "la reparación de alcorques dañados, nuevas plantaciones con especies autóctonas y resilientes, modernización de sistemas de riego o la implementación de jardines verticales y cubiertas vegetales para combatir el efecto isla de calor, aumentar la biodiversidad y mejorar la calidad del aire".

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Como complemento al nuevo contrato, el Ayuntamiento de Almería licitará un servicio específico para la supervisión de la ejecución y calidad de los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora.

Este contrato, con una inversión prevista de 300.000 euros y duración de cuatro años, "garantizará un seguimiento riguroso de los estándares exigidos".

Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento de la capital "da un paso firme en su compromiso con la sostenibilidad, la mejora del entorno urbano y la calidad de vida de la ciudadanía, consolidando una gestión verde más eficiente, innovadora y respetuosa con el medio ambiente".