El Ayuntamiento de Almería cederá terreno para construir una nueva comisaría de la Policía Nacional en la capital

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante los actos conmemorativos del Día de la Policía y la festividad de los Santos Ángeles Custodios en la capital. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería cederá un terreno para la construcción de una nueva comisaría de la Policía Nacional en la capital, según ha reafirmado este miércoles la alcaldesa, María del Mar Vázquez, quien ha defendido la necesidad de contar con unas instalaciones "modernas, adecuadas y dimensionadas" para atender las necesidades de los agentes y prestar un mejor servicio a los ciudadanos.

La regidora ha trasladado este compromiso durante el acto de conmemoración del Día de la Policía y la festividad de los Santos Ángeles Custodios, celebrado en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, donde ha dado la bienvenida institucional y ha subrayado la voluntad del Consistorio de "construir una Almería más segura, más cohesionada y con más oportunidades para todos".

Durante su intervención, ha destacado "la necesidad" de contar con una nueva comisaría, ya que "la ciudad crece, superando ya los 208.000 habitantes y afrontando nuevos desafíos y nuevas necesidades".

Vázquez ha defendido que "invertir en seguridad es hacerlo en convivencia, tranquilidad y en calidad de vida" y ha reclamado unas instalaciones "acordes con las necesidades actuales y futuras de nuestros agentes", que faciliten su trabajo diario y les permitan prestar un servicio "cada vez más eficaz" a los almerienses.

"Desde el Ayuntamiento de Almería queremos seguir siendo un aliado de la Policía Nacional, queremos continuar trabajando juntos, sumando esfuerzos y buscando soluciones, convencidos de que cuando las administraciones colaboran, quienes más se benefician son los ciudadanos", ha manifestado la alcaldesa, quien también ha resaltado la "magnífica colaboración diaria" entre la Policía Local y la Policía Nacional.