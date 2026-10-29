El Ayuntamiento de Almería celebrará el domingo su 'Noche en negro' tras el cese de luto nacional

Junta local de seguridad en el Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aplazado al domingo, día 1 de noviembre, la celebración de la 'Noche en negro' una vez finalizado el luto nacional tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) por el que, inicialmente, había cancelado las actividades que se habían programado para el sábado, 31 de octubre.

La programación final "sufrirá algunas modificaciones, ya que no todas las compañías tenían disponible la nueva fecha", según ha detallado la concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros.

Para celebrar con seguridad el evento, el Consistorio ha acogido una reunión de la junta local de seguridad en la que las distintas administraciones han mostrado su coordinación para tratar que la velada transcurra "con total normalidad", según ha trasladado en una nota.

El dispositivo especial de seguridad estará operativo entre el 31 de octubre y 1 de noviembre, con una mayor presencia de Policía Nacional, Guardia Civil en las zonas de su competencia, Policía Local de Almería, Bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios, así como dispositivos de emergencias, vigilancia aérea mediante drones en puntos de gran afluencia y zonas videovigiladas.

Así, se han establecido planes específicos para controlar accesos, evitar aglomeraciones, reforzar la seguridad vial, prevenir delitos menores y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia. Se pondrá especial atención en zonas comerciales, actividades infantiles, espectáculos en directo y puntos de hostelería, donde se prevé el mayor nivel de concentración de público.

También se ha acordado intensificar las campañas de prevención del consumo de alcohol en menores, vigilancia contra comportamientos incívicos y protección de colectivos vulnerables. El dispositivo contará también con puntos de atención inmediata al ciudadano y canales directos de comunicación entre los distintos cuerpos y servicios operativos.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha valorado la colaboración institucional entre administraciones públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para coordinar el operativo especial y garantizar que la normalidad sea la nota predominante en una noche que se ha consolidado ya en el calendario social de la ciudad".

Igualmente, ha animado a los vecinos a "divertirse y disfrutar de la programación preparada por el Ayuntamiento, pero con responsabilidad porque lo importante es pasarlo bien respetando a los demás".

ESPECTÁCULOS, TALLERES Y MÚSICA

La Plaza Juan Cassinello recibirá, en dos pases a las 18,45 y a las 19,45 horas, el concierto de la OCAL, mientras que la Plaza de la Constitución celebrará, a las 22,00 horas, un tributo a La Oreja de Van Gogh. Además, entre las calles Concepción Arenal y Castelar habrá un concierto, de 20,00 a 21,00 horas.

El Paseo de Almería será escenario del pasacalles 'Funámbola', a las 19,30 horas. También habrá animación musical con la 'Charanga Los Pijamas', de 20,00 a 21,00 horas.

Además, la programación incluirá propuestas para los más pequeños y para quienes busquen emociones propias de Halloween. En Obispo Orberá se instalarán dos pasajes del terror: 'El Bosque Encantado', de carácter infantil, en la EMMA, de 18,00 a 22,00 horas; y 'Acción. La última sesión', dirigido al público juvenil y adulto, en el Teatro Apolo, de 19,00 a 0,00 horas.

En la calle Reyes Católicos, de 17,00 a 21,00 horas, se desarrollarán talleres de pintacaras de Halloween, slime terrorífico y sushi con gusanos de gominola, a cargo de Bóbole. Neuroeducamos ofrecerá cuentacuentos motor, manualidades para crear caretas, diseño de monstruos y actividades de baile temáticas. Estas actividades se realizan gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía.

La calle Aguilar de Campoo acogerá una exposición de Playmobil ambientada en Halloween, desde las 17,00 hasta las 22,00 horas. Por su parte, entre las calles Concepción Arenal y Castelar se instalarán dos photocalls, uno temático y otro con vídeo 360 grados, en el que se repartirán calabazas a todas las personas que accedan a él.

Las calles Castelar, Ricardos, Lachambre, Poeta Villaespesa, General Tamayo y General Segura concentrarán juegos gigantes, actividades familiares, juegos hinchables, Karaoke, photocall, bailes, pintacaras y tatuajes y animales en adopción, bajo el lema 'Truco, trato o adopta'.

Por su parte, la Plaza de San Pedro contará con el cuentacuentos infantil Monstruosamente guapa, a cargo del grupo El mundo de Bicho Verde, además de talleres de reciclaje.

Asimismo, en la fachada de la Delegación del Gobierno, junto al Paseo de los Naranjos, se desarrollará un espectáculo de títeres de sombras de 20,30 a 21,30 horas, adaptado al lenguaje de signos por Asoal.

La programación incluye también la presencia del espacio 'Sabores de Almería', entre la Plaza Juan Cassinello y la calle Lachambre, para poner en valor la oferta agroalimentaria provincial.

Trigueros ha explicado que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en cerrar toda la programación y en los próximos días la daremos a conocer al completo".