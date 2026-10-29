La Delegación del Gobierno anima por carta a los acampados a abandonar la Puerta del Sol

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 18 de octubre de 2026, en Madrid (España). Metro de Madrid reabrió a las 22:00 horas de ayer sábado 17 de octubre la estación de Sol, que había permanecido cerrada desde las 12:15 horas de este viernes 16 - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno remitió el lunes una carta a los interlocutores de la acampada en la Puerta del Sol en la que les anima a levantar el campamento pasado ya "un tiempo razonable" desde su instalación y en vista de que las condiciones y reivindicaciones del la protesta "han cambiado".

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press, que señalan que esta fue una de las últimas decisiones adoptadas por Francisco Martín antes de su dimisión, pero que van en la línea con la política de la institución y de la nueva delegada, Pilar Trinidad.

La Delegación del Gobierno remitió esta carta a las personas identificadas como interlocutores, a quienes les recordaba que desde el primer momento la institución trabajó para proteger el legítimo derecho de reunión y manifestación, pero que ya pasado "un tiempo razonable" y consideran necesario "ponerle fin" a la acampada.

La acampada se produjo inicialmente como prolongación de una manifestación por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, con el Sindicato de Inquilinas a la cabeza. Sin embargo, ahora más de un mes después no queda rastro de estos promotores, el campamento se ha blindado y "las circunstancias han cambiado".

Durante todo este tiempo, desde la Delegación del Gobierno han procurado que se respetara el derecho de reunión, y consideran que ya una vez que se ha conseguido que el mensaje y las reivindicaciones de los acampados lleguen a la sociedad, es tiempo de ponerle fin.

De hecho, en una de sus últimas declaraciones ante la prensa antes de su dimisión, Martín reconoció que en la acampada se alojaban personas en situación de sinhogarismo, por lo que instó al Ayuntamiento de Madrid a actuar y tomar las medidas que fueran necesarias de cara a estas personas.

Esta carta llega en un momento en que los acampados llevan días sopesando si levantar, o no, el campamento en una Puerta del Sol que cada vez registra menos tiendas de campaña. En el horizonte queda la huelga general del 11 de noviembre, fecha en que se podría terminar de levantar la acampada.