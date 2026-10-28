Accidente de tren, en directo: última hora del choque entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo) y pasajeros afectados

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.
En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo):