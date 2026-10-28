Accidente de tren, en directo: última hora del choque entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo) y pasajeros afectados

Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 9:52
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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo):

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C-LM activa su Plan de Emergencias por accidente de tren de Urda aunque aún no tiene constancia de fallecidos

El Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) a consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este miércoles en la estación de Urda (Toledo), aunque aún no tiene constancia de posibles fallecidos o heridos.

Un "alcance" entre dos trenes interrumpe la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Un "alcance" entre dos trenes ha interrumpido la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, según ha informado Adif en su cuenta de X. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda.

Dos trenes colisionan en la estación de Urda (Toledo)

   Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.

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