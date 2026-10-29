Un directivo de Iryo ya avisó al Senado de que los trenes tardaban bastante en reconectarse tras un fallo del LZB

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, en su comparecencia ante el Senado el pasado 5 de octubre. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, explicó hace tres semanas en el Senado que los maquinistas de la empresa venían avisando a Adif de que, en la línea Madrid-Sevilla, cuando sus trenes se paran como consecuencia de la desconexión de la señal de tierra --provocada por ejemplo por un fallo del sistema LZB-- después les cuesta "bastante tiempo reconectarse y empezar nuevamente el servicio".

En la mañana de este miércoles se produjo un fallo en el sistema LZB que dejó seis trenes parados, entre ellos los dos que colisionaron este miércoles a la altura de Urda (Toledo), provocando un accidente que ha costado la vida al menos a 69 personas.

En concreto un AVE de Renfe, que tras el parón retomó la marcha a su velocidad normal cuando así se lo indicaron desde el centro de mando de Adif, chocó con un Iryo que seguía parado en la vía más adelante porque no había podido reemprender la marcha, tal y como comunicó su maquinista al mismo centro de control.

Durante su comparecencia del pasado día 5 de octubre ante la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria que se creó en el Senado tras los accidentes ferroviarios ocurridos en enero Adamuz y Gelida (Barcelona), se preguntó al consejero delegado de Iryo qué incidencias relacionadas con la vía o con la infraestructura en el Corredor Madrid-Andalucía comunicaron los maquinistas o los servicios técnicos de Iryo a Adif el año pasado.

UN SISTEMA SEGURO, PERO "BASTANTE ANTIGUO"

Favara contestó que la mayoría de las comunicaciones de los maquinistas de Iryo en 2025, estaban relacionadas con la línea Madrid-Barcelona, pero que en la línea Madrid-Sevilla el "asunto más frecuente" tenía que ver con el sistema de señalización LZB.

"Sobre la de Madrid-Sevilla, el asunto más frecuente, independientemente de algún hecho extraordinario, como un incendio, es que sobre el estado de la red ferroviaria en España está conectado con el sistema de señalización LZB, que es un sistema seguro, pero bastante antiguo, y cada vez que la señal del tren se desconecta de la señal de tierra, el tren se para. No se puede mover y lleva bastante tiempo reconectarse y empezar nuevamente el servicio", figura en el Diario de Sesiones del Senado, recogido por Europa Press.

Favara también señaló que las reglas establecen que es quien conduce el tren quien, cuando tiene evidencia de algo que afecta a la marcha del tren, debe avisar al Centro de regulación del tráfico de Adif. Eso fue lo que hizo la maquinista del Iryo siniestrado en Urda, que informó a Adif de que el tren no le permitía reiniciar el sistema LZB, por lo que seguía detenido en la vía.