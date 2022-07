Ayuntamiento de Almería dice que el estudio funcional del tramo Almería-Granada del Corredor "debería ser más completo"

ALMERÍA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones, María Vázquez (PP), ha asegurado que el estudio funcional del tramo ferroviario Granada-Almería del Corredor Mediterráneo que este miércoles han presentado en Almería el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores (PSOE), y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, "debería ser completo, incluso desde la planificación más previa".

Tras la reunión que ha mantenido en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Vázquez ha agradecido que el Gobierno de España "haya venido a Almería para explicar esta infraestructura que, como el resto de conexiones ferroviarias, es fundamental para la capital y para la provincia".

No obstante, ha afirmado que "ha echado en falta" que no se hayan incluido en el estudio "todos los tramos de la vía" como "paso previo para obtener la financiación y empezar cuanto antes con los proyectos básicos, definitivos, licitaciones y ejecución de obras".

Para la alcaldesa en funciones, resulta "imprescindible trabajar en conjunto para lograr lo que merecen las dos capitales: Almería y Granada", y que no es otra cosa, "que una conexión ferroviaria "moderna, cómoda y lo más rápida posible" sin hipotecar el futuro de sus habitantes y su progreso".

Después de un primer encuentro en abril, "donde se achacó falta de ambición a la hora de realizar los estudios, por iniciales que fueran, según ha dicho, en este segundo encuentro, "se ha conocido cómo son dos las soluciones propuestas: Una más básica con un presupuesto de 615 millones, y otra más completa que alcanzaría una inversión superior a los 920 millones con el objetivo de reducir tiempos de trayecto, que a día de hoy se prolonga durante dos horas y 25 minutos", ha explicado.

De cualquier modo, y si bien espera que los proyectos vayan completándose hasta cubrir mejoras en todos los tramos, incluidos los más complejos de ejecutar, María Vázquez ha destacado la "cordialidad" y el "buen talante" de todos de cara a mejorar las infraestructuras, "a pesar incluso de que no se hayan conocido plazos para la ejecución de estas obras".

Ha hecho referencia, asimismo, a que se ha apuntado la posibilidad de no cerrar el tráfico ferroviario mientras se desarrollen las mejoras y también que éstas no empezarían hasta que no se resuelva la conexión ferroviaria entre Murcia y Almería.