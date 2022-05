Ayuntamiento de Almería ve "decepcionante" el fallo de la Plaza Vieja, pero mantiene como meta "transformar" el espacio

ALMERÍA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella (PP), ha calificado de "decepcionante" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que frena los planes del Consistorio para modificar la Plaza Vieja y crear un nuevo espacio diáfano mediante el traslado de su actual arbolado, si bien ha asegurado que no se va a renunciar al "objetivo final" que pasa por "transformar el espacio".

Martínez Labella ha dado a conocer el fallo en una rueda de prensa en la que ha explicado la "discrepancia" que existe entre el Alto Tribunal y el Ayuntamiento sobre en una "cuestión de fondo" a la hora de estimar el valor ambiental y paisajístico del entorno que, en la plaza, protagoniza el anillo de ficus que bordea interiormente el espacio y encierra en el centro el monumento a los Mártires por la Libertad 'Los Coloraos', conocido como 'El Pingurucho'.

"Es una discrepancia en la interpretación que respetamos pero no compartimos", ha remarcado en varias ocasiones la edil, quien defiende que la plaza "no reúne los requisitos necesarios" para ser considerada "un espacio significativo en lo que tiene que ver con el medio ambiente"; una cuestión que choca con la resolución judicial, en la que se apuntala la figura de protección que pesa sobre el arbolado --dada por el propio Consistorio-- y que habría obligado al Ayuntamiento a efectuar una evaluación medioambiental estratégica antes de modificar su ordenación.

En este sentido, ha incidido en que la postura mantenida por los técnicos y servicios jurídicos del Ayuntamiento estaba además respaldada por los informes sectoriales de la Consejería de Fomento, como administración que tutela la acción del Consistorio en materia ordenación del territorio.

La concejal ha dejado en suspenso cuál será el futuro de la plaza tras esta primera sentencia, toda vez que ha recordado que existe un segundo procedimiento judicial por el que se paralizó cautelarmente el traslado de 'El Pingurucho' al parque Nicolás Salmerón para evitar "posibles daños irreparables". "Una vez que tengamos todo encima de la mesa tendremos que hacer una valoración de si reorientamos y cómo reorientamos el proyecto", ha especificado.

Para Martínez Labella, la cuestión no puede ser reducida a "una lucha 'árboles sí o árboles no'", aunque sí cree que con este fallo "ha ganado el inmovilismo frente al progreso" puesto que la reformulación de este espacio mediante la extracción del actual arbolado y su sustitución por conjuntos más livianos en varias esquinas de la plaza, conforme el proyecto inicial, "no tenía ninguna afección medioambiental".

"Nuestro objetivo es recuperar la Plaza Vieja como un espacio de ocio y disfrute de todos los almerienses, como espacio cultural, como un espacio que pueda desplegar todo su potencial y entendemos que con esta sentencia perdemos la oportunidad de transformarlo", ha asegurado tras defender la apuesta medioambiental del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, reflejada en otras actuaciones como el parque de la Hoya o la recuperación paisajística de la ladera de San Cristóbal, según ha citado.

No obstante, la concejal de Urbanismo ha rechazado que la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, se "utilice políticamente". "No hay ganadores ni vencidos, hay una pérdida de oportunidad para transformar un espacio", ha resumido la edil, quien ha insistido en el afán por "transformar el espacio" y "recuperarlo con todo su potencial para el disfrute de los almeriense y de los turistas".