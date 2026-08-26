El Ayuntamiento de Bédar (Almería) tramita 42 solicitudes de ayudas por daños derivados del incendio de Los Gallardos

Archivo - Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

BÉDAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bédar (Almería) ha tramitado un total de 42 expedientes para la solicitud de ayudas al Gobierno por daños registrados en fincas y viviendas a raíz del incendio forestal que se originó el pasado 9 de julio en el término municipal de Los Gallardos, el cual arrasó unas 5.200 hectáreas y acabó con la vida de 14 personas.

El Consistorio del municipio, el más afectado por este incendio, abrió una oficina el pasado 14 de julio para centralizar la gestión de daños y coordinar las ayudas anunciadas por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virgina Barcones en una reunión con los pueblos afectados.

En este sentido, el alcalde de la localidad, Ángel Collado, ha explicado a Europa Press que desde los servicios municipales se abrieron en un primer momento un total de 64 expedientes de recopilación de información de afectados a fin de agilizar los trabajos de cara a la solicitud de ayudas.

El Ayuntamiento de Bédar ofreció a los vecinos que padecieron daños en viviendas, fincas, edificaciones o explotaciones agrícolas la posibilidad de levantar un acta notarial de presencia para dejar constancia fehaciente del estado en el que se encontraban dichas propiedades tras el incendio de cara a recurrir a las aseguradoras o ayudas de la administración pública.

Una vez finalizado el plazo de solicitudes el pasado lunes, la ventanilla municipal ha tramitado un total de 42 peticiones, casi todas por daños en viviendas y fincas conforme a las valoraciones realizadas. No obstante, desde el Ayuntamiento no se descarta que se hayan tramitado otras solicitudes a nivel particular.

Collado confía en que las peticiones puedan resolverse lo antes posible dado que, según ha explicado, tiene constancia de que las primeras peticiones que se efectuaron han recibido ya notificación de recibo por parte de la Delegación del Gobierno.

Las solicitudes que permitirán a los afectados acogerse a los mecanismos de ayuda activados por el Ejecutivo a raíz del siniestro que alcanzó los términos municipales de Los Gallardos, Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas, con decenas de viviendas afectadas.

El decreto activado para atender situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica prevé ayudas para quienes han visto totalmente destruida su vivienda habitual, han sufrido daños en su estructura o algunos desperfectos. También prevén aportaciones por destrucción o daños de los enseres domésticos de primera necesidad, esto es, muebles y elementos del equipamiento doméstico básico.

En este caso, los mecanismos no contemplan ayudas para vehículos, maquinaria agrícola, herramientas o elemento de exterior de las viviendas tales como garajes, cobertizos o partes no habitables, así como tampoco mobiliario exterior o luminarias.

En el caso de comercios afectados, que deben estar registrados debidamente a efectos finales, los daños susceptibles de ayuda son los que se den en edificaciones, instalaciones o bienes de equipamiento afectos a la actividad empresarial como consecuencia de la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica. El importe de la subvención tendrá un límite máximo de 9.224 euros.

Las ayudas se concederán en función de los ingresos anuales de las unidades familiares en función del número de miembros que la componga en los 12 meses anteriores al incendio, con aportaciones de entre 15.120 euros y 2.580 euros en función de los daños y su valoración, entre otros valores.

Además de los daños en vivienda, la evaluación inicial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía detectó daños en 19 explotaciones de ganado ovino y caprino, con un censo conjunto de 2.863 animales: diez se encuentran en Los Gallardos, ocho en Bédar y una en Antas.

Las inspecciones no constataron bajas de animales ni daños estructurales relevantes en las instalaciones ganaderas. Sí se localizaron afecciones en las telecomunicaciones, las redes de abastecimiento de agua, los caminos de acceso y las superficies de pasto que daban apoyo, principalmente, al ganado ovino y caprino. El fuego también alcanzó el corazón de la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar, integrada en la Red Natura 2000.