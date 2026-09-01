El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) se inspira en su tradición marinera para crear un museo itinerante al aire libre

Escultura de un pulpo en Garrucha (Almería). - AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA

GARRUCHA (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha anunciado que va a impulsar un proyecto turístico y cultural con el que pretende crear en el municipio un museo itinerante al aire libre inspirado en su "gran tradición pesquera" basado en grandes figuras marinas que salpicarán el términos municipal.

El Consistorio ha apuntado que esta iniciativa, que cuenta con cofinanciación europea a través de Fondos Feder, el Ministerio de Agricultura y la asociación de desarrollo marítimo, pesquero y acuícola Galpa Levante, ha arrancado en una primera fase con cuatro figuras: un pulpo gigante, una cabeza de gamba roja, una caña de pescar con un gallopedro y un fondo marino.

"Estas esculturas se unirán a puntos emblemáticos como el ancla junta al Ayuntamiento, el monumento al pescador, el hito 'I love Garrucha' y el museo Nautarum", ha explicado el equipo de gobierno a través de sus redes sociales, en las que añade que, con la segunda fase, serán 12 las esculturas repartidas por todas las calles.

Con ello, el Consistorio confía en crear una "ruta única" a través de toda la localidad para "pasear y disfrutar" comparable a la que existe en Soportújar (Granada), que ofrece un paseo circular dedicado a las brujas, magos y otros elementos de inspiración onírica.