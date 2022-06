Bal (Cs) reclama "reeditar" el gobierno de coalición frente al "mal rollo" de Vox, que está "peleando por los sillones"

ALMERÍA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha reclamado este miércoles el voto de cara a las jornada electoral del 19 de junio para "reeditar" el gobierno de coalición PP-Cs en la Junta de Andalucía frente a la opción de "la bronca, el lío, el insulto, las malas palabras" y "el mal rollo" que, a su juicio, representa la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, que está "peleando por los sillones" a diferencia de su partido, que lo hace "por los andaluces".

En declaraciones a los medios en Almería, Bal ha afeado el "chantaje" de Vox al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, a la hora de plantear las condiciones para un hipotético gobierno conjunto, sentido en el que ha reivindicado el "voto útil a Cs" como partido "decisivo para el futuro" y "el progreso de Andalucía".

"Tenemos que conseguir que ese escaño, ese voto decisivo, no sea el de Vox, que Vox no chantajee a esta tierra, que no chantajee y no ponga en tela de juicio el futuro que queremos para nuestros hijos y familiares en Andalucía", ha indicado el dirigente de la formación 'naranja', para quien "un voto más al PP no le va a hacer llegar a la mayoría absoluta".

Para Bal, Olona trata de "anteponer" su "proyecto personal de vida dentro de la política". "Gracias a Juan Marín tengo un elemento más de juicio para saber que estoy en el partido correcto y que no puedo militar en ningún otro partido", ha recalcado Bal tras ser preguntado por el "efecto torrija" acuñado por la formación tras el debate en el que, según ha señalado, quedó demostrado que "Macarena Olona no sabe qué es Andalucía".

Así, ha afeado que desde la formación que lidera Santiago Abascal se "criminalice la inmigración", se hable de que el Estado "se gasta más en menores que en la pensión" de las personas mayores, digan que "estamos metiendo en las aulas como profesores a violadores" o aseguren que "van a acabar con Canal Sur". "Hay que tener muy poca vergüenza", ha afeado.

Bal ha alentado al electorado para que se movilice a favor de su partido de cara a conseguir repetir la coalición, ya que "el PP no sabe hacerlo solo" y "no va a ser mejor para Andalucía" mientras que un gobierno con Cs "funciona de verdad" y ha servido para atender "los problemas de los andaluces en los últimos tres años y medio".

"Deseamos que el día 20 de junio a las 8,00 horas las consejerías de Cs se pongan en marcha para seguir gobernando Andalucía, para seguir prometiéndole a los andaluces el futuro y el progreso que se merecen como una tierra de emprendedores, una tierra donde se da la igualdad de oportunidades, una tierra en la que cada andaluz puede llegar a donde su mérito y capacidad le quieran poner, y no una Andalucía folclórica, de sol y playa, de paguitas y subvenciones que es la que nos ha vendido el PSOE durante 37 años y es la que actualmente Vox trata también de venderle a los andaluces", ha manifestado.

Así, el vicesecretario ha defendido el papel del candidato de Cs y vicepresidente andaluz, Juan Marín, ya que "es el mejor defensor de los éxitos del Gobierno de Andalucía" dado que, a través de las políticas desarrolladas a través de sus consejerías "Andalucía ha pasado de ser el vagón de cola de España a ser la locomotora económica de España".