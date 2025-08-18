Los barrios y el centro de Almería conectarán con el recinto ferial mediante ocho líneas del 22 al 31 de agosto

ALMERÍA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los barrios y el centro de Almería contarán con una conexión especial con el ferial de la capital entre el 22 y 31 de agosto mediante ocho líneas con motivo de la Feria de Almería a fin de reducir a afluencia de vehículos privados al recinto de la Vega de Acá.

Bajo el lema '¡Muévete a la feria en bus!', el Ayuntamiento de Almería y la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano colectivo Alsa-Surbús pretende concienciar sobre el uso de transporte público para evitar atascos en el entorno de la feria mediante este refuerzo.

Un total de 26 vehículos distribuidos en ocho líneas conectarán a los distintos barrios de la ciudad directamente con el recinto ferial con un precio por billete de 1,3 euros. Paralelamente, las líneas regulares prestarán servicio, por lo que habrá hasta 54 autobuses en funcionamiento en las horas previstas de mayor movilidad de ciudadanos.

Debido a las obras del Paseo de Almería y del soterramiento, se han modificado los itinerarios de las líneas regulares L3, L4, L7, L11 y L12 durante la feria. A esto hay que añadirle que, como es habitual, las líneas ordinarias contarán con un horario especial y que la lanzadera del Cooltural Fest funcionará tanto a la ida como a la vuelta.

Las líneas especiales de Feria serán, por tanto, la F1 (La Salle - Recinto Ferial) con una frecuencia de diez minutos; la F2 (C/Granada - Recinto Ferial) con una frecuencia de ocho minutos; la F3 (Pescadería - Recinto Ferial) con una frecuencia de 13 minutos; la F4 (Piedras Redondas-Recinto Ferial) con una frecuencia de 22 minutos; la F5 (El Alquián - Recinto Ferial), que se adentrará como el año pasado en el barrio de Loma Cabrera y que tiene una frecuencia de 25 minutos; la F6 (Retamar - Recinto Ferial) con una frecuencia de 30 minutos; la F7 (Torrecárdenas - Recinto Ferial) que tendrá una frecuencia de 20 minutos; y la F8 (Cruz Roja - Recinto Ferial) cuya frecuencia se estima en 25 minutos.

El horario de los servicios de feria comprenderá desde las 20,00 horas hasta las 7,00 horas del día siguiente, aunque puede variar en función de la demanda. Tanto el miércoles 27 de agosto 'Día del Niño', como el viernes 29 y el sábado 30, los servicios comenzarán a las 19,00 horas.

Desde la empresa se ha recordado que "por motivos de seguridad, los cochecitos de bebé deberán ir completamente plegados" y que en estos casos "el acceso se realizará por la puerta delantera".

La concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, ha animado a utilizar "un servicio que va a permitir a miles de almerienses y visitantes desplazarse hasta el Recinto Ferial para disfrutar de todas las actividades y divertirse sin necesidad de utilizar los vehículos privados".

"Somos conscientes de que la semana de Feria es complicada en cuanto a movilidad se refiere y utilizando el transporte público contribuimos a mejorar los flujos de circulación y a evitar atascos innecesarios", ha recordado al tiempo que ha pedido "planificar los viajes con antelación para evitar las horas con más afluencia".

LANZADERA AL COOLTURAL

Respecto al Cooltural Fest, habrá un servicio especial de autobuses prestado por la organización que cubrirá tanto la entrada como la salida de los asistentes al festival.

El servicio de ida funcionará desde las 17,00 hasta las 22,00 horas con tres paradas: en la avenida Federico García Lorca, en sentido ascendente, a la altura del Colegio Stella Maris; otra en el Escenario Playa, en la parada 154; y en la llegada al Recinto Ferial, cuya parada estará ubicada en la Prolongación a calle Árbol del Paraíso, junto al recinto de conciertos sentido sur-norte.

El servicio de vuelta, por su parte, funcionará entre las 0,00 y las 4,30 horas de manera ininterrumpida. La principal novedad es que hará, de manera alterna, recorridos norte y sur. Para utilizar este servicio habrá que adquirir los ticket exclusivamente de manera online en la página web del festival ya que no se venderán en los propios autobuses ni en las paradas.

En cuanto a los taxis, todas las paradas se ubicarán en Avenida Árbol del Paraíso en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre la rotonda de calle Acebo y Camino de la Goleta.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Almería va a habilitar cuatro parcelas en los alrededores del recinto ferial para que vecinos y visitantes puedan disponer de hasta 2.431 plazas de aparcamiento. A ello se le añadirá una quinta, con otras 350 plazas, que podrá usarse en caso de que el resto se lleven.

El aparcamiento principal, que tendrá un coste de cuatro euros, es el ubicado junto al estadio de la Unión Deportiva Almería y cuenta con 1.381 plazas asfaltadas. A este se le añaden, por un precio de tres euros, una parcela ubicada en la calle Mezquita con 350 plazas de aparcamiento, otra en las calles Algazul, Dra. Milagros Rivera y Vía de servicio Avenida Vega Acá con 370 plazas y una cuarta, con 330 plazas, en las calles Algazul, Bizet y Miguel de Molina.

En el momento en el que estas plazas queden completas se abrirá la quinta parcela ubicada en las calles Regaliz, Bizet y Ángel Gómez Fuentes.

Por último, el Ayuntamiento de Almería ha acordado la suspensión del servicio de regulación de parada y establecimiento en vías públicas (ROA) por las tardes durante la celebración de la Feria de Almería. Por tanto, funcionará con normalidad en horario de mañanas, de 9,00 a 14,00 horas, y quedará sin servicio (al igual que los domingos y festivos) por las tardes hasta la finalización de la feria.