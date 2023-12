Belén Martín Martínez publica su segunda novela, 'Me conoces', una obra de ficción en la "nada es lo que parece"

ALMERÍA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado la segunda novela de Belén Martín Martínez, 'Me conoces', una obra de ficción en la "nada es lo que parece".

Tras el éxito de 'Cliente número 10', Belén Martín Martínez se lanza de nuevo con un relato que "juega con la psicología" de los lectores, hasta el punto de "hacerles participes" de la ficción.

"Está dirigido, a todo lector que le guste la intriga, el terror psicológico, o género negro. Aunque, me he encontrado con lectores, que, a pesar, de no haber leído nunca este género, se han quedado prendados por las tramas de los dos libros", indica la autora.

En un comunicado, el sello de autoedición señala que el lector "pensará que nada tiene que ver con 'Cliente número 10'. "Luego según vayan pasando páginas, se darán cuenta que todo está entrelazado. Cualquier detalle es importante, para encontrar una respuesta. La respuesta a una historia con mucha crueldad, amor, y suspense. Añadiendo temas muy poco contados, y tabú para muchos", explica.

Añade que es "una lectura amena y, a la vez, adictiva", con "un montón de respuestas insospechadas", y un incidente "lleno de confabulaciones e incógnitas".

"La protagonista intentará resolver todos los secretos hallando contradicciones, encontrando a la misma vez, pasión y amor. Se topará entre diferentes uniones: la pasión, la amistad, la familia, y entraremos en un mundo desconocido para muchos. Cada una de ellas la llevará a descubrir un poco más todo lo que ocurrió esa noche. Se introducirá en una realidad que, en numerosas ocasiones, odiará por haberse entremetido. Descifrar, de paso, tapujos que encubrieron", concluye.

Belén Martín Martínez nació en 1971, en Girona, en un pequeño pueblo de la comarca de la selva. Se dio a conocer con su primer libro titulado 'Cliente número 10'.

En su entorno siempre ha prevalecido la lectura y el escribir todo lo que se le venía a la mente. Desde muy joven, los libros de terror e intriga le han acompañado. Escribir, su relajación. A lo que se le acoplan su imaginación y fantasías.

"Es persona con mucha empatía y perseverancia en lo honesto, con un gran interés por las enfermedades mentales y todo lo que soportan las emociones extrañas. Dejando atrás muchos trabajos, algunos por salud, otros por llegar a cumplir un sueño, partiendo de cero en numerosas ocasiones, quiere seguir avanzando en lo que más le gusta: escribir. Es un torbellino de emociones muy constante y trabajadora, siempre con ganas de salir adelante y superarse", asegura la editorial.