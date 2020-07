Bendodo defiende la gestión de la crisis del covid-19 ante las críticas de Díaz: "Si no quiere ayudar, que no moleste"

ALMERÍA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha defendido este lunes la gestión del Ejecutivo autonómico ante la pandemia de covid-19 frente a las críticas vertidas por la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien "no está para nada legitimada para hablar de la sanidad pública en Andalucía porque su firma lleva 7.000 profesionales sanitarios despedidos", según ha apreciado.

"Si no quiere ayudar, que no moleste", ha reclamado Bendodo a preguntas de los periodistas en Almería, ante quienes han recalcado que la región andaluza se han comportado "mejor que otras comunidades autónomas" durante la gestión de la crisis por la "anticipación de este Gobierno". "Vamos a seguir trabajando en esta línea", ha añadido el consejero.

En esta línea, y ante la reunión mantenida por la líder de la oposición con alcaldes del Poniente de Almería este lunes, Bendodo ha exigido a Díaz que acuda a los sitios "a aportar y no a hacer ruido". "Creo que el principal patrimonio que tiene un político es su palabra y su credibilidad. Cuando has gobernado durante cinco años en Andalucía y no has hecho nada de lo que reivindicas al nuevo gobierno, tus palabras se caen", ha valorado.

Con ello, ha echado en falta que durante su reunión con alcaldes y representantes del partido en el Poniente almeriense, la dirigente socialista no se haya puesto "de lado de todos los alcaldes" que "están pidiendo que el Gobierno central no les quite los fondos que llevan años ahorrando". "Parece que de eso no ha dicho ni pío", ha observado el portavoz del Ejecutivo, quien ha pedido a Díaz que "antes de exigir al Gobierno nuevo cosas nuevas, que mire por qué no lo hizo por qué lo hizo mal".

23 BROTES ACTIVOS

Bendodo ha hecho un repaso sobre la situación en Andalucía en cuanto a la evolución del covid-19 y ha indicado la existencia de 23 brotes activos con dos nuevos en Almería, en la zona de Levante y en el distrito de la capital, con siete y cinco afectados, respectivamente.

"Insisto en trasladar ese mensaje de absoluto control y de eficacia del Servicio Andaluz de Salud, tenemos 8.000 enfermeros y 450 epidemiólogos recorriendo nuestro territorio, analizando al día cualquier posible rebrote", ha indicado el consejero ante los 15 brotes que siguen en investigación y los ocho que se han dado por controlados, que están "bajo supervisión".

Bendodo ha afirmado que Andalucía "es una tierra segura" porque los servicios sanitarios "están trabajando para que así sea", para lo que incluso trabajan en una "doble evaluación".

En relación a los falsos positivos detectados en el Poniente almeriense, donde aún se contabilizan cuatro brotes que engloban a 106 afectados, el consejero ha señalado que es la propia labor de los profesionales sanitarios la que permite detectar algunas "desviaciones" y "algún fallo en los controles" como el que "ya se ha corregido". "La eficacia del sistema supone también que detectemos la ineficacia en algunos momentos y por tanto se corrige automáticamente", ha apreciado.