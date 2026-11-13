Bendodo (PP) aboga por reducir impuestos y burocracia para el campo: "Por cada norma nueva hay que eliminar tres"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

EL EJIDO (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha trasladado este viernes la apuesta de su partido para dinamizar la agricultura y la agroindustraia a través de una fórmula que implica "más energía, más agua, menos impuestos y menos burocracia", lo que hará de Andalucía una de las "principales beneficiadas" bajo un gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo.

"Por cada nueva norma que haya que crear hay que eliminar tres", ha manifestado Bendodo durante su intervención en una visita a una empresa agroalimentaria de El Ejido (Almería), donde ha insistido en el compromiso de su partido con la "reducción de leyes" y en aplicar "normas mucho más sencillas y simplificadas" antes de 2029 si llega al Gobierno.

En este sentido, ha explicado que su formación emulará el plan de simplificación administrativa andaluz para potenciar "la declaración responsable, el silencio positivo y el expediente único para integrar las autorizaciones estatales, autonómicas y locales", ya que esta es "una de las obsesiones" del líder del PP, con reducciones de entre un 35 y 25 por ciento tanto de las cargas administrativas como para las pymes.

El dirigente 'popular' también se ha referido a la bajada de impuestos, especialmente en relación a los combustibles que actualmente se sitúan en torno a los dos euros por litro, lo que supone "una absoluta barbaridad", según ha observado sin dejar de lado el incremento de la cesta de la compra. Con ello, ha criticado el "sablazo" que ha supuesto "la subida de los productos básicos" para los que el PP prevé fijar un "IVA del cero por ciento", mientras que para la energía prevén un "IVA lineal" del diez por ciento como medida para reducir precios.

De otro lado, Bendodo cree que el Gobierno tampoco se ha habría preocupado de la conectividad eléctrica en el sur del país, por lo que desde el PP se comprometerán a facilitar "más energía sin complejos, pero también sin ideología", mediante la potenciación de las renovables sin dejar de lado la energía nuclear.

En cuanto al agua, ha recalcado el "gran déficit hídrico" que se da en las regiones del sur. "Hay actuaciones, sin duda, en infraestructuras hídricas que son clave para la provincia de Almería, que corresponden al Gobierno de España y que en estos ocho años no ha dado ni un paso", ha afeado antes de asegurar que, con Feijóo, se va a "intentar saldar y resolver" esa "gran deuda histórica" en materia hidráulica.

El vicesecretario también ha mostrado la postura de su partido contra las "regularizaciones masivas" y las "deportaciones masivas" en materia de inmigración. "Nosotros estamos a favor de una inmigración legal, regular, ordenada, que venga a adaptarse a nuestro país, que venga a contribuir, a trabajar y a ayudar", ha dicho.