Benjamin Huth gana el VI Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería

Galardonados tras la final del VI Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alemán Benjamin Huth se ha proclamado vencedor de la sexta edición del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería tras la final disputada este lunes, 12 de octubre, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Además, y por primera vez, el segundo premio se ha concedido 'ex aequo', para la española Nuria Parra y para el norteamericano Juan Flórez, quien ha resultado también ganador del Premio de la Orquesta, según ha informado la UAL en una nota en la que ha detallado también que, fuera de los galardones, pero con el reconocimiento de público, jurado y músicos, ha quedado el taiwanés Liu Jen-jen, que ha completado la terna de cuatro finalistas.

Este concurso está organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad con la colaboración del Consejo Social de la Universidad de Almería y de la empresa Michelin.

La vicerrectora María del Mar Ruiz ha querido destacar el "buen ambiente de compañerismo" demostrado por los ocho participantes en las semifinales de este concurso, y ha comentado que, "cuando llegaron a la UAL el jueves, nos llamó la atención la complicidad que había entre todos los semifinalistas, que no se conocían antes, y que han generado muy buen ambiente, muy contentos con haber llegado a la semifinal y asumiendo que tenían que quedar cuatro, y de esos, que solo uno podría ganar".

"Han aceptado todas las decisiones de buen grado y han comentado que este concurso ya tiene un nombre en el extranjero, que está muy valorado, y que ya llegar a la fase presencial es un premio en sí", ha subrayado la vicerrectora, quien ha resaltado que tanto el ganador como los tres finalistas restantes "tienen año a año en su currículum que han llegado al concierto de Almería", y "para ellos es muy importante".

En ese punto, la vicerrectora ha señalado que "incluso este año estábamos valorando certificar también los semifinalistas, porque estar en la fase presencial del concurso para ellos es mérito importante que incorporan en su currículum".

María del Mar Ruiz ha agregado que este concurso "está pensado no solo para la comunidad universitaria, sino que es para la ciudad", y ha añadido que "queremos acercarnos a la ciudadanía con proyectos culturales de calidad". "El público lo disfruta, se hace partícipe, porque desde la primera intervención ya se está pensando en el posible ganador", ha valorado la vicerrectora.

VALORACIÓN DEL VENCEDOR

El ganador, Benjamin Huth, ha dedicado por su parte unas palabras de agradecimiento a la Universidad de Almería, al público almeriense y a los músicos de la Orquesta de la UAL, así como ha tenido unas palabras de admiración hacia todos los semifinalistas y ha explicado que conoció el concurso a través de la web especializada 'Musicalchairs'.

Ha explicado que, más allá de haber ganado, desde que llegó a Almería estaba ya "muy contento de formar parte de esta experiencia". Antes de llegar, "esperaba tener la oportunidad de trabajar con músicos talentosos, aprender de otros directores y desarrollar mis habilidades en un entorno competitivo, pero a la vez inspirador", ha comentado.

"La experiencia ha sido enriquecedora y motivadora, permitiéndome intercambiar ideas con otros directores y crecer artísticamente", ha agregado el vencedor, quien ha añadido que le ha "impresionado mucho" la organización del concurso, "ya que todo ha estado bien coordinado y el ambiente es acogedor y de apoyo mutuo".

Huth ha obtenido una cantidad de 4.000 euros como ganador y, además, será director invitado en la Orquesta Sinfónica Metropolitana de la Ciudad de Bari, en Italia.

La dotación del segundo premio, compartido en esta ocasión entre Nuria Parra y Juan Flórez, esta es de 1.500 euros e incluye una invitación como director invitado en la Orquesta Filarmónica de Kalisz, en Polonia.

En cuanto al reconocimiento que otorga la Orquesta de la Universidad de Almería, que ha elegido al propio Juan Flórez, no tiene dotación, pero sí un trofeo que está "cargado de valor para quien lo recibe", según defienden desde la UAL.

El jurado ha estado integrado por María del Mar Ruiz como presidenta, la directora de Cultura de la UAL, Elisa Álvarez, como secretaria, y por el director artístico de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de la Ciudad de Bari, Vito Clemente; el director artístico de la Orquesta Filarmónica de Kalisz, Rubén Silva, y el director de la Orquesta y la Coral Polifónica de la Universidad de Almería, Juan José Navarro.

DETALLES DE LA FINAL

El concierto se ha dividido en dos partes, y cada participante ha intervenido en ambas respetando el orden del sorteo previo. Así, en el primer bloque, de ópera y con la participación de la soprano Quiteria Muñoz, como en varias ediciones anteriores, ha comenzado Liu Jen-jen, que ha dirigido 'Com'e bello! quale incanto', de la obra Lucrezia Borgia, escrita por Donizetti.

Después ha sido el turno de Juan Flórez, en su caso ante 'Come scoglio', de 'Cosi Fan Tutte', escrita por Mozart. El tercero ha dirigido Benjamin Huth, ante el 'Adieu, notre petite table - Je marche sur tous les chemins', de Manon, obra de Massenet, mientras que la cuarta en el escenario ha sido Nuria Parra, a la que ha correspondido 'Vissi d'arte', de la 'Tosca' de Puccini.

En el segundo bloque, los cuatro directores se han repartido los movimientos de la Sinfonía nº 8 en Sol M, Op.88, B.163, de Dvorak. En el mismo orden, Jen-jen, Flórez, Huth y Parra han conducido la interpretación de 'Allegro con brio', 'Adaggio', 'Allegretto grazioso - Molto vivace' y 'Allegro ma non troppo'.

Desde abril, cuando fue convocado, y junio, cuando se cerró el plazo con en torno a las 80 candidaturas de una treintena de países, el VI Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería ha coronado al tercer director alemán de su palmarés.

Haciendo el repaso histórico, el 'Atril de Bronce Arquitectónico' fue para Friedrich Praetorius, de Alemania, en la primera edición, la del año 2021. En 2022 se lo llevó Enluis Manuel Montes, de Venezuela, mientras que en 2023 lo ganó Simon Edelman, también de Alemania. En 2024 fue a las manos de Mariani Mauro, de Italia, y en 2025, la pasada edición, se entregó a Harris Han, de Estados Unidos.