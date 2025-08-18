Bomberos actúan en el incendio de un bancal de olivos de Cantoria (Almería) cercano a unas viviendas

CANTORIA (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Infoca y del Levante almeriense actúan para sofocar el incendio que se ha registrado poco antes de las 17,00 horas en un bancal de olivos situado en el paraje Llano Media Legua de Cantoria (Almería) donde los pastos han dado lugar a que el fuego se propague rápidamente a las proximidades de una zona de viviendas.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que se ha recibido en torno a una veintena de llamadas de vecinos que se han percatado de las llamas en esta zona poblada por cortijos, si bien no hay constancia de desalojos.

Por su parte, desde Bomberos de Levante se han activado efectivos del parque de Albox y de Huércal-Overa para sofocar el fuego. Mientras, desde Infoca se ha desplazado un camión autobomba, dos grupos de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente. Desde 112 también se ha dado aviso a Policía Local y Protección Civil.