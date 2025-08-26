Los caminos hacia Dalías (Almería) se acondicionan para los miles de peregrinos que acuden al Cristo de la Luz

Peregrinos avanzan por la carretera que conduce a Dalías (Almería) con motivo de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz. - AYUNTAMIENTO DE DALÍAS

EL EJIDO (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

Las labores para acondicionar los caminos rurales que miles de peregrinos del Poniente almeriense utilizan durante estos días para llegar a Dalías en el marco de los cultos al Santísimo Cristo de la Luz, cuyas fiestas se celebran en la tercera semana de septiembre y están declaradas por la Junta de Andalucía de Interés Etnológico, han comenzado ya con algunas novedades para garantizar la seguridad de los usuarios.

Si bien la pereginación hacia Dalías ya se ha iniciado, la proliferación de fieles en torno a esta festividad se intensifica con el inicio de los actos litúrgicos, que arrancarán el 7 de septiembre con el XXII Pregón al Santísimo Cristo de la Luz.

En este sentido, el Ayuntamiento daliense ha trasladado algunas de las novedades acordadas para estas fiestas en la junta local de seguridad, entre ellas el adelantamiento de la delimitación con conos de carriles para peregrinos al miércoles de la semana grande, que va del 15 al 21 de septiembre. También se ampliará el horario de presencia de la ambulancia y habrá refuerzos de Policía Local de Berja, La Mojonera, Roquetas de Mar y El Ejido.

De otro lado, durante la reunión se ha determinado la presencia de un escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, la ampliación de zonas iluminadas, mejoras en el servicio de radiofonía y la ejecución de nuevas campañas de concienciación para hacer una peregrinación "más segura".

En este sentido, se va a trabajar para que los peregrinos haga uso de chalecos reflectantes y señales luminosas mientras atraviesan senderos y carreteras. De forma paralela, se trabajará para conseguir una "reducción notable de velocidad en los vehículos" en las zonas de confluencia con los peatones.

Asimismo, y para facilitar la travesía a los peregrinos que avanzan desde el Campo de Dalías, la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente de El Ejido ha comenzado los trabajos de acondicionamiento de arcenes y márgenes de caminos rurales por donde discurre la peregrinación, principalmente en la Rambla del Bujo.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha señalado que "esta peregrinación moviliza a miles de personas de la comarca del Poniente y de otros puntos de la provincia, que acuden a rendir culto al Santo Cristo y, en su gran mayoría, lo hacen a través de vías y caminos pertenecientes a nuestro municipio".

En este sentido, ve "fundamental" ejecutar estas intervenciones "para garantizar la seguridad de los peregrinos y que cuenten con las mejores condiciones posibles durante su trayecto".

En concreto, se cuenta con dos equipos de operarios. El primero de los equipos utiliza una retroexcavadora mixta con desbrozadora, con dos peones que están realizando trabajos de desbroce y limpieza de márgenes, actuando en el Camino de los Siseñores, el Camino del Ayudante, el Camino del Sector IV Iryda, la Rambla del Bujo y todos aquellos tramos que son utilizados por los peregrinos.

La segunda dotación está formada por una retroexcavadora mixta y un peón para el acondicionamiento de la rasante de la Rambla del Bujo y del camino en tierra que da acceso a la misma. Una vez finalizado el trabajo, se unirá a las labores de desbroce y limpieza de los márgenes de los caminos.

Además, este año se ha incorporado a estas labores una compactadora para mejorar la rasante, especialmente de la rambla, así como optimizar su seguridad y accesibilidad.

Los festejos se mantendrán hasta el domingo 21, cuando se celebrará la Misa Mayor presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y tendrá lugar la tradicional procesión, que culmina con una gran traca que ilumina con la quema de pólvora el cielo nocturno de la localidad.