La campaña 'Bonos al Consumo' regresa el 20 de abril para apoyar al comercio afectado por las obras del Paseo de Almería

La concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, junto a un establecimiento adherido a la campaña 'Bonos al Consumo'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería pondrá en marcha el próximo 20 de abril la tercera campaña de 'Bonos al Consumo', dotada con 200.000 euros, con la que busca apoyar a los establecimientos comerciales del centro afectados por las obras del Paseo.

Los bonos mantendrán las condiciones de anteriores ediciones, de forma que cada usuario podrá adquirir hasta cinco a la semana, con una ayuda de cinco euros por cada 20 euros de compra, hasta un máximo de 25 euros por persona. Podrán utilizarse de lunes a domingo hasta agotar el crédito disponible.

La adquisición podrá hacerse a través de la web oficial de la campaña: 'www.elpaseopasoapaso.es/bonos-y-ayudas/', o de forma presencial en la Oficina de Atención al Comerciante y Hostelero, en la calle Alcalde Muñoz, 12, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Esta nueva fase, aprobada por la Junta de Gobierno Local, da continuidad a la iniciativa iniciada en febrero del pasado año en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Almería, que hasta la fecha ha supuesto una inversión de 400.000 euros. Con esta tercera convocatoria, la aportación municipal ha alcanzado ya los 600.000 euros.

La campaña está dirigida especialmente a los establecimientos comerciales del centro de Almería, afectados por las obras del Paseo, y busca incentivar el consumo en estos negocios, "contribuyendo a paliar el impacto de la situación económica y de las actuaciones urbanas en la zona".

La concejala del Área de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha destacado que con esta nueva campaña el Consistorio "mantiene su apoyo económico al comercio acompasado con el desarrollo y conclusión de las obras del Paseo". "Queremos que sean más los almerienses los que puedan beneficiarse de esta iniciativa y consumir en el centro", ha apuntado.

Trigueros ha recordado el éxito de las convocatorias anteriores, en las que se agotaron los 400.000 euros disponibles con el canje de casi 80.000 bonos, en concreto 79.882, y la participación directa de 115 comercios adheridos a esta iniciativa.

El Ayuntamiento espera ahora que esta cifra "pueda superarse en esta nueva convocatoria", después de haber iniciado contactos presenciales con establecimientos incluidos en el ámbito de actuación para informar sobre el contenido de esta nueva campaña y animar nuevamente a los comercios a adherirse.