Candidatos de Almería para las elecciones generales del 29N: listas completas al Congreso y al Senado

Las candidatas al Congreso de los Diputados por Almería del PP, Carmen Crespo; del PSOE, Anabel Mateos; de Adelante Andalucía, Tania Ferre, y de Vox, Rocío de Meer. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña electoral para las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, está a punto de comenzar. Aunque los almerienses ya conocen las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado proclamadas oficialmente por la Junta Electoral Provincial, muchos todavía desconocen quiénes integran las listas completas de cada formación política. A continuación, repasamos la composición íntegra de todas las candidaturas de Almería para que los electores puedan conocer a los candidatos que concurren a estos comicios.

La comunidad andaluza elegirá un total de 60 diputados al Congreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, uno menos que en los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023. Este descenso se debe a que la provincia de Cádiz pierde un escaño por su evolución demográfica y pasará de elegir nueve diputados a ocho. En el caso de Almería, los electores podrán elegir a seis representantes para el Congreso de los Diputados, mientras que al Senado le corresponderán cuatro escaños, al igual que en el resto de provincias españolas.

En Almería concurren doce candidaturas al Congreso de los Diputados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta (SALF), Adelante Andalucía, Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), Vox, Partido Popular (PP), Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo), Escaños en Blanco, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos y Frente Amplio (FA). Por su parte, ocho formaciones presentan candidaturas al Senado: PP, Senado de Progreso (coalición integrada por PSOE, IU y Sumar), Vox, Podemos, Mundo+Justo, Adelante Andalucía, PCTE y Escaños en Blanco, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

Por lo que respecta a las candidaturas a la Cámara Baja por Almería, la lista del PP está encabezada por Carmen Crespo, seguida de Rafael Antonio Hernando, María Isabel Sánchez Torregrosa, Pablo José Venzal, María Elena Gómez e Ismael Torres. Por su parte, la candidatura de Vox al Congreso vuelve a estar liderada por Rocío de Meer, acompañada por Rodrigo Javier Alonso, Beatriz Sánchez, Alberto Quevedo, Isabel María Cara y Antonio Jesús García.

En el PSOE, la candidatura al Congreso de los Diputados la encabeza Anabel Mateos, seguida de Juan Antonio Lorenzo, Inés María Plaza, José Ramón García, Yolanda Lozano y Damián Jesús Requena. Asimismo, la lista de Adelante Andalucía para la Cámara Baja la lidera Tania Ferre, a quien siguen José Alberto Martínez, María de Sancha, Luis Martín, Concepción Pérez y Diego Crespo.

La lista de Frente Amplio está encabezada por Zacarías Lucas Lekal Villegas, seguido de Paula Riado, Ramón Joaquín Arnalte, Lola María Ibáñez, José Miguel Ramos y María Dolores Boje. En Podemos, la candidatura la lidera Jésica Jiménez, secundada por Fernando Alonso, Carmen Camarero Ladrón de Guevara, Miguel Bermúdez, Antonia Rubio y Manuel Rodríguez.

En otras formaciones como el PCTE, el cabeza de lista es Mohsin Faiz, seguido de Claudia Chenoll, Cristian Fernández, Iara Ailén Ialea, David Salguero y Luz Serrano. En Frente Obrero, el número uno al Congreso es Emilio Gustavo Icasati, secundado por Tania Gálvez, David Barrios, Rebeca Arjones, Mario Maruri y María Isabel Martín.

Por parte de SALF, encabeza la lista Inmaculada María Jaén, a quien acompañan Jesús Manrique, Cristina Gómez, David Hernández, Carmen Losilla y Mariano Cureses. Asimismo, Pacma sitúa al frente a Eduardo José Milla, acompañado en la candidatura por Marina Gil, Manuel Conejero Calvo-Flores, Edurne Alejano, Juan María Fernández y María Ángeles Pastor.

En el caso de Mundo+Justo, la número uno es María Mercedes Quero, secundada por Antonio Jesús Quirantes, María Dolores Gázquez, José María García, María Sagrario Seco y Carlos Lay. Finalmente, la papeleta de Escaños en Blanco la lidera Mariana García, a quien acompañan José Antonio García, Raquel Gutiérrez, Daniel Iglesias, Pilar Lourdes Pérez y Diego Roca.

ESTAS SON LAS OCHO CANDIDATURAS AL SENADO

En cuanto a las candidaturas a la Cámara Alta, la lista del PP al Senado por Almería la integra en primer lugar Miguel Ángel Castellón, ocupa la segunda posición Ana María Martínez, mientras que el tercer puesto corresponde a Juan José Matarí. La candidatura de Vox al Senado la encabeza Marta Asunción Castro, mientras que en el segundo puesto se encuentra Carlos Antonio García, e integra el tercer lugar Amadea García.

Por parte de la coalición Senado de Progreso (integrada por PSOE, IU y Sumar), el número uno es José María Martín. La segunda plaza la ocupa María Jesús Amate, mientras que en tercer lugar figura Ismael Gil Salmerón. Por su parte, la lista de Adelante Andalucía al Senado está encabezada por Vanesa Martínez, en segundo lugar figura Luis María Salmerón, mientras que la tercera posición corresponde a Carmen María González.

Por otro lado, la lista de Podemos la lidera María de los Milagros Torrejón, en la segunda posición figura Fernando Fernández, y cerrando la terna en tercer lugar Rosa María Martínez. Por la formación Mundo+Justo, la candidatura a la Cámara Alta la abre José Arturo Lay, mientras que el PCTE presenta al Senado a Alberto Martínez y la papeleta de Escaños en Blanco la integra Carlos Julián Molina.