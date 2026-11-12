El CIS da la victoria al PSOE con el 33% y niega la mayoría a un pacto de PP-Vox

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña- Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta.

En concreto, la encuesta otorga al PP una estimación de voto del 25,5% (ocho punto menos que en 2023) y entre 98 y 106 diputados, mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría entre 57 y 65 escaños. Juntos, ni en su mejor pronóstico, llegarían a los 176 votos de la mayoría absoluta.

Esta encuesta se basa en 45.074 entrevistas efectuadas en 4.190 municipios de toda España. El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 7 y el 30 de octubre, un período en el que se han podido recoger también las reacciones y percepciones ante el accidente ferroviario de Urda.