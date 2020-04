Carboneras (Almería) traslada a la Junta y a la Autoridad Portuaria su oposición a la descarga de mineral de Alquife

CARBONERAS (ALMERÍA), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha trasladado tanto a la Autoridad Portuaria de Almería (APA) como a la Junta de Andalucía su rechazo "de manera decidida" a que el mineral procedente de las minas de Alquife (Granada) se descargue y exporte a través del puerto de Carboneras, toda vez que ha afeado que se haya dado luz verde al proyecto para el tratamiento de los lodos ferruginosos presentado por Minas de Alquife SL "en medio de la actual crisis sanitaria por el Covid-19".

"Desde el Ayuntamiento de Carboneras, con el apoyo mayoritario de sus vecinos, seguimos rechazando de una forma decidida a que el mineral de Alquife se descargue en el Puerto de Carboneras", han indicado en una nota.

Con esto, desde el Consistorio presidido por José Luis Amérigo (PSOE) han indicado que seguirán "vigilantes" y emplearán "todas las vías políticas, administrativas o de otra índole para evitar que el mineral de Alquife se descargue por Carboneras".

La oposición al proyecto también fue expresado por la plataforma ciudadana 'Mueveté por Carboneras', desde donde se avisó de que, una vez se alce en estado de alarma, volverán a movilizarse si es preciso. "Es un proyecto totalmente inviable y Carboneras se va a tirar a la carretera para que por ahí no pase ni un camión", aseguró a Europa Press el portavoz de la plataforma que integran hasta 16 colectivos, Juan José Alférez.

Según la plataforma, los permisos para sacar el mineral por el puerto de Carboneras "aún no los tiene" la empresa. "Esto no se va a quedar así porque el pueblo de Carboneras tiene mucho que decir en todo esto", dijo Alférez, quien ha reemarcado que no están en contra del proyecto "por capricho" sino por que es "perjudicial tanto económica como medioambientalmente".