Carmen Vidal, reelegida secretaria general de UGT Almería con el 96,47% de apoyos

ALMERÍA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Almería ha celebrado este viernes su 15º Congreso Ordinario, en el que se ha procedido a la renovación de los órganos de dirección y se han definido las líneas de acción sindical para los próximos años. En dicho congreso, Carmen Vidal, ha sido reelegida secretaria general de UGT Almería con el 96,47% de los votos de los delegados.

Según ha detallado la organización sindical en una nota, el Congreso ha contado con la participación del secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, quien ha acompañado a la militancia almeriense en esta jornada. Durante su intervención, Martín ha subrayado el valor de este proceso congresual.

"Almería es ya la quinta parada en este ilusionante trayecto congresual que nos está permitiendo reencontrarnos con parte de nuestra militancia en cada provincia. Un camino exigente, pero que recorremos con convicción, sabiendo que de estos congresos depende, en gran parte, el rumbo que tome nuestra organización en los próximos años", ha asegurado.

En este contexto, ha revelado que se siente "especialmente orgulloso de poder compartir este día, en una tierra que ha hecho de la tenacidad, la innovación y la cultura del trabajo una seña de identidad". "Una provincia que ha sabido levantarse ante las injusticias y que ha hecho del sindicato una herramienta de dignidad colectiva", ha dicho Martín ha tenido palabras de reconocimiento para la Comisión Ejecutiva saliente, agradeciendo el trabajo de quienes han dedicado años de esfuerzo al frente de la organización. Asimismo, ha felicitado a la nueva ejecutiva encabezada por Carmen Vidal, a quien ha deseado éxito y firmeza en esta nueva etapa, recordándole que contará con el apoyo total de UGT Andalucía.

Durante su discurso, el secretario general ha abordado los retos que enfrenta el sindicalismo como la emergencia climática, la transformación tecnológica, la precariedad laboral, la desigualdad y el auge de discursos de odio. Además, ha hecho hincapié en la situación de Almería, destacando los avances logrados, pero recordando también los desafíos presentes como "el desempleo estructural, la brecha de infraestructuras o la precariedad en sectores clave".

Al hilo de lo anterior, ha manifestado que quiere "hablar de jornada laboral de 32 horas, de salarios dignos, empleo con derechos y de juventud con futuro", en general "queremos justicia social". Además, ha exigido que UGT Almería "esté presente en cada centro de trabajo, en cada comarca, defendiendo la dignidad laboral y construyendo igualdad".

Martín ha llamado a "reforzar la negociación colectiva, combatir la precariedad y defender con firmeza el diálogo social como vía para transformar la realidad". Así, ha concluido su intervención recordando que, frente a la "incertidumbre", el sindicalismo sigue siendo "una cadena de solidaridad que une cada rincón de la tierra". "Este viernes, en Almería, se renueva el compromiso que nos trajo hasta aquí. Con la fuerza de UGT Almería, vamos a seguir avanzando, porque la historia no se detiene, y el sindicato tampoco", ha concluido.

ALMERÍA, UNA PROVINCIA CON "MUCHOS RETOS"

Por su parte, la reelegida secretaria general de UGT Almería, que ha atendido a los medios antes del inicio del congreso, ha expresado que "han sido cuatro años de muchísimo trabajo, pero también de importantes logros". Así, ha destacado que se ha conseguido que "la organización crezca en representación, superando ya los 500 delegados que defienden los derechos de los afiliados en toda la provincia".

"Almería es una provincia con muchos retos por delante", ha segurado, toda vez que ha subrayado que "olo este año hemos intervenido en más del 60% de los conflictos laborales que se han dado, y hemos detectado cerca de 2.000 contratos fraudulentos. Es urgente que se respeten los horarios reales de trabajo y que no se sigan utilizando dobles documentos en los contratos, algo que aún ocurre demasiado en esta tierra", ha dicho.

En este contexto, ha incidido en que "tenemos que construir una Almería de futuro, con salarios dignos, empleo estable y un modelo productivo más sostenible. Solo un 7% del empleo en la provincia está vinculado a la industria, y eso tiene que cambiar. Tenemos un enorme potencial en energías renovables, y podemos ser líderes si apostamos por ese camino".

Según Vidal, "el turismo es otro de los grandes desafíos", pues "no podemos seguir permitiendo que muchos hoteles abran solo seis meses al año. Con el clima y los recursos que tenemos, necesitamos que el empleo turístico no sea temporal ni precario. Y para eso, la patronal debe comprometerse con mejores condiciones y con una apertura más prolongada durante todo el año".

Al hilo de lo anterior, ha hecho hincapié en que en Almería se necesitan "inversiones en infraestructuras", ya que "no es lógico que, en pleno 2025, los trenes sigan sin llegar en condiciones a Almería", lo que convierte a la provincia, según ha calificado, en "prácticamente una isla". "El tren a Madrid es caro y limitado, y no se ha activado ninguna ayuda pública que lo haga accesible para la mayoría", ha reclamado, para argumertar que "así no se puede desarrollar el turismo ni tampoco la economía".

En este contexto, ha reivindicado que, desde la organización sindical, tienen que "seguir trabajando con fuerza", y por ello, ha pedido también a los responsables políticos que "defiendan con hechos a esta provincia". "Necesitamos que la patronal se implique de verdad en mejorar la negociación colectiva", ha recalcado.

Por último, ha agradecido a sus compañeros, afiliados y al equipo que la ha acompañado su "confianza". En este contexto, ha concluido que como organización han demostrado que "somos el sindicato mayoritario en Almería, y espero poder seguir liderando este proyecto con humildad, compromiso y responsabilidad".