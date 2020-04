CCOO denuncia a Inspección a la empresa de limpieza sanitaria en Almería por dar "mascarillas de tela caseras"

ALMERÍA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo de Almería las mascarillas por "deficientes y de eficacia dudosa" que se han repartido en la empresa de limpieza que da servicio, entre otros, a varios centros sanitarios.

La denuncia indica que se trata de "mascarillas caseras de tela" y señalan que, pese a que el sector en el que trabajan necesita con filtro FPP2 o FPP3 y las de tela y la de filtro FPP3, son de un solo uso, la empresa dice que "deberán reutilizarse tras lavarlas".

En un comunicado, la secretaria provincial de Construcción y Servicios de CCOO, Obdulia Blanco, ha lamentdoa que "no se hayan cumplido los protocolos" establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Labores "llegando a la situación de que han sido las propias trabajadoras las que han tenido que comprar mascarillas de su bolsillo, más seguras, para evitar males mayores".

Blanco ha añadido que las medidas de protección adoptadas por Prosal para las trabajadoras son "cuestionables" ya que, "además, ya se ha dado algún caso positivo al SARS-CoV-2 en la empresa".

En esta línea, CCOO denuncia la Inspección de Trabajo que las "mascarillas de tela caseras" que Prosal ha aportado "pueden estar fabricadas de muy diferentes materiales y los ensayos e investigación clínica sobre su eficacia es limitada"

"No obstante, la evidencia disponible muestra que las mascarillas de tela protegen menos que las mascarillas quirúrgicas e incluso pueden aumentar el riesgo de infección debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención del virus", remarca al tiempo que destaca que las "comunes no se consideran protección frente a virus respiratorios y, en el ámbito laboral, no se debería promover su utilización".

Al hilo de esto, recuerda el sindicato que las "mascarillas de tela caseras no cumplen la normativa de EPI ni de producto sanitario (PS)" y que el personal no sanitario no dispone ni siquiera del gel hidroalcohólico que establece el protocolo.

En la denuncia, pide "medidas urgentes y efectivas" para todas las trabajadoras y exije a la empresa una actuación "que implique una protección efectiva para todas aquellas personas que tienen que ir a trabajar".

Asimismo, interesa a la Inspección de Trabajo que solicite a la empresa la documentación que considere conveniente para comprobar los hechos, requiera para que, aportando la documentación pertinente, se proceda a la actualización de los servicios de prevención y protección individual en cuanto a EPI "de la mejor y más rápida manera posible, a pesar de llegar ya tarde, previo levantamiento del correspondiente Acta de Infracción si fuera necesario".